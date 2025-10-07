Legenda objavila jednu od posljednjih fotografija Halida Bešlića! Ovo dira ravno u srce

Halid Bešlić, ikona narodne glazbe i legenda bivše Jugoslavije, preminuo je u utorak u sarajevskoj bolnici oko 13.00 u 72. godini života, ostavivši neizbrisiv trag na glazbenoj sceni. Halid se borio s karcinomom jetre, hrabro, ali na kraju je izgubio najveću bitku svog života.

Njegova karijera, koja je trajala više od 30 godina, obilježena je bezbrojnim hitovima i pjesmama koje su dotaknule srca mnogih generacija. Bešlić je bio poznat po svojoj nevjerojatnoj energiji i autentičnosti, a njegov glas uvijek je bio prisutan u domovima obitelji diljem Balkana.

Od kolovoza je bio hospitaliziran zbog problema s jetrom. Unatoč teškim zdravstvenim izazovima, Halid Bešlić je bio poznat po svom pozitivnom duhu, vjerujući da će se vratiti na pozornicu i nastaviti svoju glazbenu karijeru. Nažalost, borba s bolešću nije bila dovoljna, te je preminuo, ostavljajući za sobom neizmjernu tugu u srcima svojih obožavatelja i kolega.

Jedan od emotivnih trenutaka koji je obilježio posljednje dane pjevača bio je videopoziv s bivšim nogometašem i trenutnim tehničkim direktorom nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Emirom Spahićem. Prijatelji su se čuli prije nekoliko dana, a legendarni pjevač je, iz svog bolničkog kreveta, poslao poljubac Spahiću.

"Dogovorili smo se da ćeš me častiti ručkom kad se vratimo s Cipra, brate. Nisam ni slutio da će mi ovo biti posljednji tvoj poljubac. Da ti Allah dragi podari širok džennet, a porodici sabur", emotivno je napisao Emir Spahić uz jednu od posljednjih fotografija Halida Bešlića. Nažalost, susret koji su planirali nakon povratka reprezentacije s Cipra, gdje su igrali 6. kolo kvalifikacija za SP, nikada se nije dogodio.

Bešlić je ostavio neizbrisiv trag u svijetu glazbe i u srcima svih koji su ga voljeli. Pjesme poput "Miljacka", "Romanija", "Ja bez tebe ne mogu da zivim" i mnoge druge ostat će zauvijek u kolektivnoj memoriji. Cijela regija odaje mu posljednji pozdrav, a njegova glazba će zauvijek odjekivati među nama.

