Užasne vijesti: Poginuli mladi borac hrvatskih korijena i njegov momčadski kolega

U automobilskoj nesreći u blizini Peachtowna u Južnoj Australiji, poginula su dva vrlo talentirana mlada borca. Jedan od njih je 21-godišnjak hrvatskih korijena, Luke Marko Prša, a drugi njegov momčadski kolega 22-godišnji Sami Adnan piše Fight Site. Policija je potvrdila kako je do nesreće došlo kada oko 17 sati, a mladići su sletjeli s ceste i udarili u stablo. Obojica su poginula na licu mjesta od zadobivenih ozljeda piše Adelaide Now.

Roditelji Lukea Marka bili su aktivni članovi hrvatske zajednice u Australiji, a i on je sam bio vrlo ponosan na svoje korijene. Njegov trener Jobair Rafiq opisao ga je kao poniznog i snažnog mladića koji je uvijek bio spreman pomoći.

Luke Marko bio je pred vratima velike karijere. Kao 21-godišnjak dominirao je na grappling sceni, rušio crne pojaseve diljem Australije i trebao biti zamjena na prestižnom CJI 2 turniru koji vodi Lachlan Giles. Također, redovito je trenirao sa svojom majkom, također velikom zaljubljenicom u jiu-jitsu.

Rafiq se od njih oprostio riječima: "To su bila djeca koja su birala ispravan put. Bila su to djeca s vizijom, s karakterom. Djeca koja su ostajala čista i koja su sanjala veliko, rekao je Rafiq. – Bili su to budući šampioni, ne samo u sportu, već i u životu."

