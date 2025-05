Stigli novi detalji: Policija uhitila osumnjičenika za ubojstvo navijača Atalante

Ovog vikenda, u noći sa subote na nedjelju, došlo je do sukoba navijača u Bergamu, a u njemu je život izgubio 26-godišnji navijač Atalante, Riccardo Claris. Talijanski mediji pišu kako je došlo do fizičkog sukoba između navijačkih skupina, ali sestra ubijenog Barbara Claris tvrdi kako on nije poginuo u tučnjavi već je nasumično izboden na smrt i to kada je tučnjava već završila.

Svoju frustraciju podijelila je na društvenim mrežama: "Ovo je sigurno. Živcira me kada pročitam negdje da je ‘tuča pošla po krivu‘. Jer, kako policijski očevid navodi, on je najvjerojatnije bio uboden nasumično s leđa, dok je bio na putu prema kući" - napisala je.

Glavni osumnjičenik za Riccardovo ubojstvo je 19-godišnji Jacopo De Simone. Mladić je odmah uhićen, a dosad nije sudjelovao u kriminalnim radnjama. Policija sumnja kako je 19-godišnjak pokušavao obraniti svog brata koji je sudjelovao u tučnjavi desetak mladića. Policijsko izvješće također potvrđuje da je Riccardo izboden.

Nekoliko metara od mjesta događaja, i u blizini kuće osumnjičenika, ubrzo je osvanula uznemirujuća poruka: "Prvi se spasio odrekavši te se. Drugi je krenuo tvojim stopama. Vrijeme je da se vratiš dolje i upoznaš svoju sudbinu."

Iako De Simone nije prije sudjelovao u kriminalnim radnjama, njegova obitelj već je sudjelovala u sličnom slučaju. Njegov stariji brat Carmine bio je uključen u ubojstvo Luciana Muttonija u ožujku 2024.

