Atletičarka pokazala kako izgleda nakon borbe za život protiv pobješnjele krave: 'Bila sam sigurna da će me ubiti'

Poznata španjolska ultramaratonka Sara Alonso doživjela je šokantni incident na treningu u kojem je kako sama tvrdi bila u velikoj životnoj opasnosti. Saru je, naime, napala pobješnjela krava.

"Iako se čini kao je**na šala, ovo je najveća noćna mora koju sam mogla imati. Potpuno sam slomljena... Sve je išlo jako dobro ove godine i ljeto je bilo obećavajuće... a način na koji se sve tako brzo slomilo, me slomio iznutra. Danas samo započela s treningom, a onda me ugrizla me krava! Zvuči kao šala, a u bolnici su imali dva slična takva slučaja u posljednjih nekoliko godina. Prošla sam kroz jednu od najstrašnijih situacija u svom životu i u jednom trenutku sam mislila da će me nastaviti bosti rogovima sve dok me ne ubije. No, sve je u jednom trenutku ipak srećom prestalo i uspjela sam izaći odande... ali imam traume po tijelu i najgore od svega imam potpuno slomljeno šesto rebro... A to znači samo jednu stvar - zbogom za Fonto Romeua, Sierre Zinal i prije svega za najveći cilj godine Mont blanc... Nadam se da će oporavak biti brz i da ću barem moći nastaviti s idejom o sudjelovanju na Svjetskom kupu i finalu Goldentrailseries", napisala je Sara na svom Instagram profilu uz 'gomilu' selfieja.

Španjolka se u blizini rodnog San Sebastiana pripremala za svoj veliki cilj sezone, poznati ultramaraton na Mont Blancu (TMB World Series Finals), koji se održava krajem kolovoza. No, ovakav rasplet nije mogla niti zamisliti, a trening iz noćne more ostavit će najvjerojatnije velike posljedice.