Osvajač Super Bowla i brat legendarnog Jona Jonesa preminuo u 40. godini

U petak ujutro, u 40. godini života, preminuo je Arthur Jones, bivša NFL zvijezda i brat legendarnog MMA borca, Jona Jonesa.

Svi detalji još nisu poznati, ali TMZ piše kako mu je srce stalo u petak ujutro kada mu se aktivirao defibrilator, pozvao je hitnu, ali više nije reagirao. Jones - osvajač Super Bowla 2013. - igrao je za Baltimore, Indianapolis i Washington tijekom svoje sedmogodišnje karijere u NFL-u.

"Arthurova prisutnost bila je dar svima koje je susreo", rekli su Ravensi. "Njegov veliki, blistavi osmijeh, zarazna energija i vječna pozitivnost stvarali su prisutnost koja je neprestano uzdizala druge."

We are terribly saddened to learn of Arthur Jones’ sudden passing. pic.twitter.com/waPIF3Bj7K — Baltimore Ravens (@Ravens) October 3, 2025

Jones dolazi iz sportske obitelji. Brat Jon je jedan od najboljih UFC boraca ikada, a brat Chandler je također igrao u NFL-u. 11 sezona je proveo u ligi igrajući za Patriotse, Cardinalse i Raiderse.

