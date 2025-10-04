UŽASNE VIJESTI /

Osvajač Super Bowla i brat legendarnog Jona Jonesa preminuo u 40. godini

Osvajač Super Bowla i brat legendarnog Jona Jonesa preminuo u 40. godini
Foto: Profimedia

Svi detalji još nisu poznati, ali TMZ piše kako mu je srce stalo u petak ujutro

4.10.2025.
8:13
Sportski.net
Profimedia
U petak ujutro, u 40. godini života, preminuo je Arthur Jones, bivša NFL zvijezda i brat legendarnog MMA borca, Jona Jonesa

Svi detalji još nisu poznati, ali TMZ piše kako mu je srce stalo u petak ujutro kada mu se aktivirao defibrilator, pozvao je hitnu, ali više nije reagirao.  Jones - osvajač Super Bowla 2013. - igrao je za Baltimore, Indianapolis i Washington tijekom svoje sedmogodišnje karijere u NFL-u. 

"Arthurova prisutnost bila je dar svima koje je susreo", rekli su Ravensi. "Njegov veliki, blistavi osmijeh, zarazna energija i vječna pozitivnost stvarali su prisutnost koja je neprestano uzdizala druge."

 

 

Jones dolazi iz sportske obitelji. Brat Jon je jedan od najboljih UFC boraca ikada, a brat Chandler je također igrao u NFL-u. 11 sezona je proveo u ligi igrajući za Patriotse, Cardinalse i Raiderse.

Jon JonesBaltimore RavensNfl
