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zanimljiv sport /

Mali auti, velika strast: Zagreb oživio Sennin duh na jedinstvenoj stazi

20.6.2026.
20:30
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Trideset i dvije godine prošle su od tragične smrti legendarnog vozača Formule 1 Ayrtona Senne, a njegovo ime i dalje živi kroz sport i zajednicu koja ga ne zaboravlja. U Zagrebu, na mini autodromu koji nosi njegovo ime, i ove se godine održava memorijalna utrka automodela na daljinsko upravljanje – događaj koji okuplja natjecatelje svih generacija, od djece do iskusnih zaljubljenika u tehniku i brzinu.

U sklopu priloga koji je pripremila Kristina Livaja, istaknuto je kako je i sam Senna u mladosti vozio slične modele, što dodatno povezuje njegovu ostavštinu s današnjim natjecanjem.

„Svi smo mi djeca, samo nas razlikuju igračke s kojima se igramo“, poručio je Senna u jednoj od svojih poznatih misli, koja se i danas često citira među ljubiteljima automobilizma.

Organizatori ističu kako je upravo ta filozofija temelj ovog memorijala.

„Naš predsjednik Saveza bio je veliki obožavatelj Ayrtona Senne i njemu u čast imamo ovu utrku, kao i stazu koja nosi njegovo ime“, pojašnjeno je.

Posebna zanimljivost je činjenica da su i današnje F1 zvijezde odrasle uz slične hobije, što potvrđuje i poveznicu između RC modela i vrhunskog motorsporta.

„Sve su to ljubitelji auto modela, kao što su i današnji vozači Formule 1. Hamilton, Antonelli, Leclerc – mnogi od njih su krenuli upravo od ovoga“, 

Za mnoge sudionike, ovaj sport je počeo iz čiste znatiželje i hobija, a pretvorio se u ozbiljnu strast.

„Tijekom korone nisam znao što bih pa sam probao s autićima i odmah mi se svidjelo“, rekao je jedan od natjecatelja.

Drugi su u sport ušli kroz obiteljsku tradiciju.

„Moj tata se dugo bavi time, pa sam ga pratio na utrkama i tako sam i ja krenuo“, ispričao je sudionik.

Kakvo je to natjecanje pogledajte u prilogu Kristine Livaje.

F1 VijestiAyrton SennaA1 Hrvatska
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