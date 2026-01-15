Završnice muškog i ženskog košarkaškog Kupa prvi put zajedno u Zagrebu

Prvi put u isto vrijeme i na istom mjestu održat će se završnice muškog i ženskog košarkaškog Kupa, a organizacija je pripala KK Cibona, odlučila je u četvrtak nakon provedenog natječaja Komisija za sustav natjecanja.

Završni turnir SuperSport Kupa Krešimir Ćosić igrat će se u Final Eight formatu od 17. do 21. veljače 2026., dok će završnica Kupa Ružica Meglaj-Rimac u Final Four formatu biti na rasporedu od 19. do 21. veljače. Sve utakmice igrat će se u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu. SuperSport Kup Krešimir Ćosić posljednji se put u Draženovom domu igrao 2023. godine, kada je organizator bio Košarkaški savez Zagreba, dok je KK Cibona posljednji put bila domaćin daleke 2013. godine. Cibona je u oba ta izdanja podizala pobjednički pehar.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na završnicu turnira SuperSport Kupa Krešimir Ćosić plasirali su se KK Zadar, KK Split, KK Cibona, KK Dinamo Zagreb, GKK Šibenka te čak tri prvoligaša: KK Omiš Čagalj Tours, KK Đakovo i KK DepoLink Škrljevo. Izvlačenje parova četvrtfinala na rasporedu je sljedećeg tjedna, a parovi polufinala doznat će se izvlačenjem nakon posljednje odigrane utakmice četvrtfinala Kupa.

Završnicu Kupa Ružica Meglaj-Rimac izborili su ŽKK Plamen Požega, ŽKK Ragusa, KK FSV i ŽKK Studio Zagreb koji je mjesto u završnici izborio protiv trenutačno vodeće ekipe u prvenstvu Broda na Savi. Izvlačenje parova održat će se istovremeno s izvlačenjem parova četvrtfinala Kupa za muške klubove.

Branitelj naslova u muškoj konkurenciji je KK Split, dok aktualne pobjednice Kupa, KK Trešnjevka 2009, ove sezone nisu uspjele izboriti plasman na završni turnir.

POGLEDAJTE VIDEO: Velike vijesti za ljubitelje borbe! RTL i VOYO osigurali su prava na novu sezonu FNC-a