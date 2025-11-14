FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ABA liga /

Zadrani srušili beogradsku Megu i zasjeli na četvrto mjesto

Zadrani srušili beogradsku Megu i zasjeli na četvrto mjesto
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Na vrhu ljestvice ove skupine su Budućnost s omjerom 4-2 te Cedevita Olimpija i Spartak s 4-1. Mega sada ima omjer 2-4, a Zadrani dvije pobjede i pet poraza.

14.11.2025.
20:14
Hina
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U 7. kolu skupine B regionalne ABA lige košarkaši Zadra su upisali drugu pobjedu u sezoni, pred svojim su navijačima svladali Megu sa 88-73. Zadrani su bolje otvorili utakmicu, ali su gosti ekspresno okrenuli dvoboj na svoju stranu i Mega je kraj prve četvrtine dočekala uz prednost 24-19. U prvoj dionici Mega je napravila seriju 20-6.

U drugoj četvrtini Mega je zaredala brojnim pogreškama, a istovremeno su Zadrani bitno popravili šut za tri poena. Zadar je vratio prednost te je nekoliko minuta prije odmora poveo 38-32. Minimalnu prednost Zadar je održavao u nastavku, a gosti su cijelo vrijeme puhali za vratom. Uspio se Zadar ipak odhrvati Megi te je sedam i pol minuta prije kraja poveo s velikih 74-60. Time je hrvatski predstavnik i definitivno slomio otpor suparnika. Kod Zadra je Vladimir Mihailović postigao 25 poena uz četiri asistencije i šest skokova, dok je Lovro Mazalin ubacio 22 poena uz šest skokova. Lewis Beech je postigao 12 poena uz pet skokova. U gostujućim je redovima najbolji bio Savo Drezgić s 21 poenom, četiri asistencije i devet skokova.

Na vrhu ljestvice ove skupine su Budućnost s omjerom 4-2 te Cedevita Olimpija i Spartak s 4-1. Mega sada ima omjer 2-4, a Zadrani dvije pobjede i pet poraza.

 

   

 

      Tablice omogućuje Sofascore

   

POGLEDAJTE VIDEO: Dan uoči ključne utakmice: Dalić otkrio kako Hrvatska napada Farske otoke

Aba LigaKk ZadarLovro Mazalin
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ABA liga /
Zadrani srušili beogradsku Megu i zasjeli na četvrto mjesto