Zadrani srušili beogradsku Megu i zasjeli na četvrto mjesto

U 7. kolu skupine B regionalne ABA lige košarkaši Zadra su upisali drugu pobjedu u sezoni, pred svojim su navijačima svladali Megu sa 88-73. Zadrani su bolje otvorili utakmicu, ali su gosti ekspresno okrenuli dvoboj na svoju stranu i Mega je kraj prve četvrtine dočekala uz prednost 24-19. U prvoj dionici Mega je napravila seriju 20-6.

U drugoj četvrtini Mega je zaredala brojnim pogreškama, a istovremeno su Zadrani bitno popravili šut za tri poena. Zadar je vratio prednost te je nekoliko minuta prije odmora poveo 38-32. Minimalnu prednost Zadar je održavao u nastavku, a gosti su cijelo vrijeme puhali za vratom. Uspio se Zadar ipak odhrvati Megi te je sedam i pol minuta prije kraja poveo s velikih 74-60. Time je hrvatski predstavnik i definitivno slomio otpor suparnika. Kod Zadra je Vladimir Mihailović postigao 25 poena uz četiri asistencije i šest skokova, dok je Lovro Mazalin ubacio 22 poena uz šest skokova. Lewis Beech je postigao 12 poena uz pet skokova. U gostujućim je redovima najbolji bio Savo Drezgić s 21 poenom, četiri asistencije i devet skokova.

Na vrhu ljestvice ove skupine su Budućnost s omjerom 4-2 te Cedevita Olimpija i Spartak s 4-1. Mega sada ima omjer 2-4, a Zadrani dvije pobjede i pet poraza.

