Na današnji dan prije točno 30 godina poginuo je kapetan Dražen Petrović. Kobnog 7. lipnja 1993. godine Dražen je u 29. godini izgubio život u tragičnoj prometnoj nesreći kod njemačkog Ingolstadta i svijet je ostao bez jednog od najvećih košarkaša koje je Hrvatska dala, po mnogima najvećeg, igrača koji je u ranoj mladosti prerastao hrvatske, a uskoro i granice Europe.

Biserka nam je prije 5 godina otkrila nepoznate detalje iz svog života nakon tragedije

Draženova majka Biserka Petrović prije 5 godina, na 25. obljetnicu Draženove pogibije, dala je eksluzivan intervju portalu Net.hr u kojem je otkrila detalje iz svojeg života nakon smrti voljenog sina, a u kojem je po prvi put ispričala detalje kojem do tad niti jednom mediju nije rekla.

"Poslije tragedije otišla sam doktoru Grudenu, koji još i danas radi. Na moje pitanje kako da nastavim živjeti, ovako mi je odgovorio: 'Ako ste rodili takvu dvojicu sinova, vi ćete se sami izboriti za svoj život. Samo radom. Vaša će bol biti ublažena. Toga sam se držala. Tri mjeseca iza tragedije bila sam budna i vidjela na plafonu sobe u kojoj spavam njegovu i Isusovu glavu, nasmijanog Dražena, onakvog kakav je uvijek on bio, od uha do uha. Mi smo toliko mali da ne možemo to protumačiti. Meni je od tada lakše", kazala nam je Biserka Petrović.

'Još uvijek sanjam Dražena'

Da se razumijemo, pisanje o Draženu, priča o Mozartu, uvijek je nabijeno emocijama, ne doduše onakvim s kakvim je Dražen igrao kad je ulazio u košarkašku vječnost harajući parketima diljem Europe, kad je u NBA ligi trasirao put ostalim europskim igračima, otvorio im vrata da i oni zaigraju s onim najboljima...

Biserka se godinama bori živjeti bez Dražena. Nećemo reći da ona održava njegov lik i djelo na životu, jer besmrtni velikani žive vječno, sami od sebe...

Treba se znati nositi s boli. Još uvijek sanjam Dražena. Kad mi je teško, a svaki dan je težak, ali kad dođe neki dan koji je još teži, onda ga sanjam. Uđe mi u san, kako bi mi pomogao da mi bude lakše, onako, sa svojim smiješkom... I ja sutra izađem iz te situacije koja me muči. On je uvijek uz mene, on je uvijek uz sve nas. To je nevjerojatno. Sad ću vam nešto reći što ne mogu reći svakome. Taj muzej, to je mene održalo na životu, rad za Dražena. Ljudi sami traže da dođu. Nikoga nisam zvala 'daj dođi, napiši nešto, dođi u muzej'... Ljudi sami dolaze, a ja sam se uhvatila rada za njega i to me je održalo na životu."

Dražen osvojio brojne medalje i bio najbolji europski igrač

Dražen Petrović karijeru je počeo u Šibenci iz koje je prešao u zagrebačku Cibonu, a 1988. godine potpisao je za Real Madrid. Ondje se zadržao jednu sezonu tijekom koje je bio najbolji strijelac španjolskoga prvenstva s prosječno ubačenih 28 koševa po utakmici, a bio je i najbolji košarkaš Europe. Nakon toga se zaputio u NBA ligu gdje je igrao za Portland Trail Blazerse.

S Hrvatskom je 1992., u vrijeme rata i stjecanja neovisnosti od Jugoslavije, osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Barceloni. New Jersy Netsi, čiji je bio tada igrač u trenutku pogibije, "umirovili" su broj 3 koji je Petrović nosio ondje.

Tijekom karijere Dražen je osvojio brojne medalje, kao i individualne nagrade, a činjenica da je primljen u Kuću slavnih u Springfieldu, mjesto na kojem žive legende, najbolje će posvjedočiti što je on značio košarci.

