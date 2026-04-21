veliki uspjeh /

Napravio čudo s Valencijom pa pokorio Europu: Trener se okitio velikom nagradom

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

21.4.2026.
15:12
Hina
 Španjolski košarkaški stručnjak Pedro Martinez, koji je Valenciju doveo do drugog mjesta u Euroligi s učinkom 25-13, u svojoj prvoj punoj sezoni u ovom natjecanju, proglašen je najboljim trenerom i dobitnikom nagrade Aleksander Gomeljskij, nazvane po legendarnom ruskom treneru koji je 1958. osvojio prvi naslov europskog prvaka s ASK Rigom

U glasovanju su sudjelovali treneri svih 20 euroligaških klubova, a Martinez je dobio najviše glasova. Drugi je u ovom izboru bio trener Žalgirisa Tomas Masiulis, a nakon njega su se na popisu našli Georgios Bartzokas iz Olympiakosa te prošlogodišnji osvajač nagrade, trener turskog Fenerbahčea Šarunas Jasikevičius.

Valencia je pod vodstvom 64-godišnjeg trenera bila među vodećim momčadima u mnogim statističkim kategorijama, a s prosjekom od 90,9 koševa po utakmici je bila i najefikasnija u Euroligi.

Trener u Euroligi prvi put od studenog 2018. s klubom koji se vraća u natjecanje nakon godinu dana izbivanja, 64-godišnji Martinez predvodio je Valenciju do pobjeda u košarci tijekom cijele regularne sezone. Valencia je ne samo imala drugi najveći broj pobjeda, već je i predvodila regularnu sezonu po broju postignutih poena (90,9 poena po utakmici) te se svrstala među vodeće u mnogim drugim statističkim kategorijama.

Ovo je prvi put da je glavni trener Valencije osvojio ovu nagradu, a Martinez je postao četvrti španjolski laureat. Prije njega su najboljim trenerima bili proglašavani Chus Mateo (2023./2024.) i Pablo Laso (2014./2015. i 2017./2018.), dok su vodili Real Madrid te Xavi Pascual (2009./2010.) na klupi Barcelone.

Martinez je 14. dobitnik nagrade za najboljeg trenera. Rekorderi su Željko Obradović i Georgios Bartzokas, koji su je osvojili po triput, dok su je Ettore Messina, Dimitris Itoudis i Laso po dvaput bili pobjednici u ovom izboru.

