Srbija dobila novog izbornika: Evo tko će voditi 'Orlove' do SP-a

Košarkaški savez Srbije službeno se razišao sa Svetislavom Pešićem, a vrlo brzo stigla je i potvrda novog imena na klupi. Reprezentaciju Srbije u budućnosti će voditi Dušan Alimpijević.

Trener koji ima tek 39 godina potpisao je trogodišnji ugovor te će debitirati krajem studenoga, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Švicarske i Bosne i Hercegovine.

Iako mlad, Alimpijević iza sebe ima bogato iskustvo. Trenerski put započeo je još 2008. kao asistent u Novom Sadu i Vojvodini, a kasnije samostalno vodio Spartak iz Subotice, FMP, Crvenu zvezdu i ruski Avtodor. Posljednjih pet godina gradi karijeru u Turskoj, gdje je tri sezone bio na klupi Bursaspora, a trenutno je trener Bešiktaša.

Trofeja zasad nema, no proglašen je najboljim trenerom Eurocupa, što je njegovo najveće priznanje dosad. Bešiktaš nije stvarao prepreke oko preuzimanja reprezentacije jer se termini ne preklapaju s domaćim i europskim natjecanjima.

Premijera ga čeka 27. studenoga protiv Švicarske u Srbiji, dok tri dana kasnije gostuje kod BiH. U kvalifikacijskoj skupini nalazi se i Turska.

“Biti na klupi nacionalnog tima je najviša razina za svakog trenera. Srbija je ozbiljna zemlja, a košarka ozbiljna stvar za nas”, poručio je nedavno novi izbornik. Alimpijevića sada čeka zahtjevan zadatak, vratiti Orlove na pobjednički put nakon neuspjeha na Eurobasketu i ranog ispadanja u osmini finala.

