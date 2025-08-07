GNJUSNO /

Skandal u SAD-u: Košarkašica usred utakmice pogođena igračkom za odrasle, snimka obilazi svijet

Foto: Profimedia

Baš je ta košarkašica bila jedna od onih koje su javno apelirale da se prestane s tom praksom

7.8.2025.
18:36
SPORTSKI.NET
Američka košarkašica Sophie Cunningham pogođena je igračkom za odrasle usred utakmice svoje Indiane i Los Angelesa.

Incident se dogodio u trenutku kada je Sopijina suigračica izvodila slobodna bacanja i s tribine je doletio dildo, igračka za odrasle, koja ju je pogodila.

U SAD-u u utakmicama ženske košarkaške lige, ovakav incident nije rijetkost, to se posljednjih mjeseci dogodilo nekoliko puta, no do sada nije pogodio niti jednu igračicu.

Baš je Sophie bila jedna od onih koje su javno apelirale da se prestane s tom praksom.

