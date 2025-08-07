Skandal u SAD-u: Košarkašica usred utakmice pogođena igračkom za odrasle, snimka obilazi svijet

Američka košarkašica Sophie Cunningham pogođena je igračkom za odrasle usred utakmice svoje Indiane i Los Angelesa.

Incident se dogodio u trenutku kada je Sopijina suigračica izvodila slobodna bacanja i s tribine je doletio dildo, igračka za odrasle, koja ju je pogodila.

SOPHIE CUNNINGHAM GOT HIT BY A DILDO 😭 pic.twitter.com/WVW9DaAalu — BricksCenter (@BricksCenter) August 6, 2025

U SAD-u u utakmicama ženske košarkaške lige, ovakav incident nije rijetkost, to se posljednjih mjeseci dogodilo nekoliko puta, no do sada nije pogodio niti jednu igračicu.

Foto: Profimedia

Baš je Sophie bila jedna od onih koje su javno apelirale da se prestane s tom praksom.

