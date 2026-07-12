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BRAVO, MOMCI /

Sjajna U20 Hrvatska iznenadila Grčku na startu Europskog prvenstva

Sjajna U20 Hrvatska iznenadila Grčku na startu Europskog prvenstva
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Foto: FIBA

Hrvatska već u nedjelju nastavlja natjecanje utakmicom protiv Španjolske

12.7.2026.
3:07
Hina
FIBA
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Hrvatska muška košarkaška U20 reprezentacija uspješno je u subotu otvorila nastup na Europskom prvenstvu u Ljubljani pobjedom protiv Grčke 69-64.

Ključan trenutak susreta dogodio se početkom posljednje dionice kada su hrvatski reprezentativci serijom 12-1 preuzeli kontrolu nad utakmicom i šest minuta prije kraja stigli do vodstva 65-53.Grčka se u završnici pokušala vratiti u susret, ali Hrvatska je zadržala prednost i upisala vrijednu. 

Hrvatsku su do pobjede predvodili Dino Subašić i Toni Torbarina s po 15 poena te Dominik Dolić s 14 postignutih koševa.

Hrvatska već u nedjelju nastavlja natjecanje utakmicom protiv Španjolske, koja je na rasporedu u 20.30 sati. Španjolska je u 1. kolu s 81-58 nadigrala Belgiju. 

Hrvatska U20 ReprezentacijaKošarka
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