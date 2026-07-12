Sjajna U20 Hrvatska iznenadila Grčku na startu Europskog prvenstva

Hrvatska muška košarkaška U20 reprezentacija uspješno je u subotu otvorila nastup na Europskom prvenstvu u Ljubljani pobjedom protiv Grčke 69-64.

Ključan trenutak susreta dogodio se početkom posljednje dionice kada su hrvatski reprezentativci serijom 12-1 preuzeli kontrolu nad utakmicom i šest minuta prije kraja stigli do vodstva 65-53.Grčka se u završnici pokušala vratiti u susret, ali Hrvatska je zadržala prednost i upisala vrijednu.

Hrvatsku su do pobjede predvodili Dino Subašić i Toni Torbarina s po 15 poena te Dominik Dolić s 14 postignutih koševa.

Hrvatska već u nedjelju nastavlja natjecanje utakmicom protiv Španjolske, koja je na rasporedu u 20.30 sati. Španjolska je u 1. kolu s 81-58 nadigrala Belgiju.