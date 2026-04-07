Drama u San Antoniju: Wembanyama ozlijeđen, Spursi preživjeli zahvaljujući triple-doubleu

Košarkaši San Antonio Spursa ostvarili su 60. ovosezonsku pobjedu u NBA ligi svladavši na svom terenu Philiadelphia 76-erse sa 115-102 i tako ostali u lovu na Oklahoma City Thunder na vrhu Zapadne konferencije, ali navijače teksaškog sastava može brinuti ozljeda najboljeg igrača Victora Wembanyame koji je zbog nazučenih rebara propustio drugo poluvrijeme.

Wembanyama je na terenu proveo tek 15 i pol minuta i za to vrijeme ubacio 17 poena, a u njegovu odsustvu konce igre Spursa u svoje je ruke uzeo Stephon Castle koji je ostvario "triple-double" sa 19 koševa, 13 asistencija i 10 skokova. Dylan Harper je dodao 17 za pobjednike, dok gostima nije bilo dovoljno 34 ubačaja i 12 skokova Joela Embiida.

Spursi su i dalje drugi na Zapadu i u čitavoj ligi s omjerom pobjeda i poraza 60-19 te za vodećim Thunderom zaostaju dvije i pol utakmice, dok su Sixersi na diobi sedmog mjesta na Istoku sa 43-36, odnosno imaju poraz više i utakmicu više od šestih Toronto Raptorsa koji drže zadnje mjesto koje izravno vodi u doigravanje.

Denver Nuggetsi izdvojili su se na trećem mjestu Zapada 137-132 domaćom pobjedom protiv Portland Trail Blazersa do koje su došli nakon produžtka. Gosti iz Portlanda vodili su 18 razlike (96-78) krajem trećeg dijela, a nakon minute igre u posljednjoj četvrtini još uvijek je bilo 17 razlike (106-89) za Blazerse, no Nuggetsi su na kraju tog perioda imali šut za pobjedu kojega je Jokić promašio. Ipak, u dodatnih pet minuta domaći su ipak bili prejaki. Sjajni Nikola Jokić vodio je Nuggetse sa 35 koševa, 14 skokova i 13 asistencija, dok je Toumani Camara zabio 30 za Blazerse.

Denver je treći na Zapadu sa 51-28, dok je Portland sada deveti sa 40-39.

Napeto je bilo i u Atlanti gdje su New York Knicksi svladali domaće Hawkse sa 108-105. Jalen Brunson je s dva pogođena slobodna bacanja 1.2 sekundi prije kraja odveo Knickse na tri razlike, domaći nisu imali "time-out" pa su morali izvesti loptu ispod svog obruča, a CJ McCollum je onda uputio šut za produžetak sa svoje polovice. Lopta je prošla kroz obruč, ali pregledom snimke ustanovljeno je kako je McCollum loptu ispustio nakon što je vrijeme isteklo. Brunson je vodio Knickse sa 30 koševa i 13 asistencija, Karl-Anthony Towns je dodao 21 uz 12 skokova, dok su najbolji kod Hawksa bili Nickiel Alexander-Walker sa 36 ubačaja i Jalen Johnson sa 21 pogotkom i 11 skokova.

New York je treći na Istoku sa 51-28, dok je Atlanta peta sa 45-34.

Orlando Magic je sa 123-107 na svom terenu nadigrao Detroit Pistonse, koji su još ranije osigurali prvo mjesto na Istoku uoči doigravanja, te se poravnali na sedmom mjestu Istoka s Philadelphijom i Charlotteom uz samo pola utakmice zaostatka za Torontom. Paolo Banchero je sa 31 ubačajem vodio Magic, Desmond Bane je dodao 25, dok su Jalen Duren i Daniss Jenkins zabili po 18 za Pistonse.

