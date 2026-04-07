Wolverinesi nakon tri desetljeća čekanja ponovo slave naslov NCAA prvaka

7.4.2026.
8:43
Hina
Košarkaši sveučilišta Michigan osvojili su ovosezonski naslov NCAA prvaka nakon što su u finalu igranom u Indianapolisu pred 70.720 gledatelja svladali Connecticut sa 69-63.

Za Wolverinese je ovo drugi naslov u povijesti, prvoga su osvojili još 1989. godine, a u finalu ih je do pobjede vodio Elliot Cadeau sa 19 koševa, ozlijeđeni ​Yaxel Lendeborg je dodao 13, dok je ​Morez Johnson uz 12 poena ostvario i 10 skokova. Cadeau je ujedno proglašen i za najboljeg igrača završnog turnira.

U momčadi UConna najefikasniji je bio igrač zadnje godine studija Alex Karaban, koji je pokušao osvojiti svoj treći NCAA naslov, nakon 2023. i 2024., sa 17 pogodaka i 11 skokova, a centar Tarris Reed, koji je na početku sezone stigao na UConn upravo s Michigana, je dodao 13 koševa i 14 skokova.

Michiganu je ovo bio osmi nastup u finalu te tek drugi trijumf, dok je UConn u svom sedmom finalu prvi put ostao poražen. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
