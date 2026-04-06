Talijani u problemima, rješenje traže u hrvatskom treneru bez dlake na jeziku

Legendarni hrvatski trener Jasmin Repeša vraća se na košarkašku scenu, i to u trenutku kada jedan talijanski klub traži hitno rješenje za izlazak iz krize. Iskusni strateg, poznat po tome da bez zadrške govori kako stvari stoje, preuzima Napoli s jasnim ciljem, stabilizirati momčad i pokušati preokrenuti sezonu koja je krenula u pogrešnom smjeru.

Odluka uprave stigla je nakon novog poraza. Iako je Brescia u subotu slavila protiv Napolija rezultatom 100:85, situacija za klub s juga Italije postala je alarmantna. S omjerom 8-15, Napoli se nalazi na 12. mjestu ljestvice, svega dvije pobjede udaljen od zone ispadanja, ali i jednako toliko od doigravanja. Upravo ta neizvjesna pozicija natjerala je vodstvo kluba na rez.

Trener Alessandro Magro platio je cijenu loših rezultata. Od početka godine Napoli je odigrao 12 utakmica i upisao tek dvije pobjede, što je bio jasan signal da su promjene nužne.

Prema informacijama koje prenose Sportske novosti, novi čovjek na klupi bit će Jasmin Repeša, koji će u lipnju proslaviti 65. rođendan. Hrvatski stručnjak već je bio aktivan ove sezone, započevši je na klupi Trapanija, no raspad momčadi doveo je do njegova odlaska. U međuvremenu je ostao u Italiji, čekajući pravu priliku za novi angažman.

Ponuda Napolija, koju je prihvatio u ponedjeljak, nije kratkoročna. Suradnja je dogovorena ne samo do kraja aktualne sezone, već i za sljedeću, što jasno pokazuje koliko klub vjeruje iskusnom treneru – ali i kakve je uvjete Repeša postavio prije dolaska.

Zanimljivo, ovo će mu biti već sedmi klub u Italiji, čime dodatno potvrđuje svoj status jednog od najiskusnijih stranih trenera u tamošnjoj košarci. Tijekom karijere vodio je Fortitudo, Romu, Benetton, Milano, Pesaro i Trapani, a sada ga čeka novi izazov – možda i jedan od najzahtjevnijih.

