Kingsi na krilima rookieja svladali Pelicanse i upisali drugu pobjedu u nizu

New York Knicks (50-28) su sinoć na svom terenu s visokih 136-96 demolirali Chicago Bullse, a do pobjede ih je s 31 košem i osam skokova predvodio OG Anunoby.

Mitchell Robinson je dodao 17 koševa i 11 skokova za New York koji je poveo 20-1 i nije zaostajao ni u jednom trenutku utakmice. Jalen Brunson vratio se u postavu i ubacio je 17 koševa uz 10 asistencija za New York koji je dosegao 50 pobjeda treću sezonu zaredom i zauzima treće mjesto u Istočnoj konferenciji. Collin Sexton je bio najbolji strijelac Chicaga (29-48) s 19 ubačaja. Chicagu je ovo sedmi poraz zaredom. Bullsi će propustiti doigravanje četvrtu sezonu zaredom i osmi put u posljednjih devet sezona.

Druga momčad Istoka Boston Celtics (52-25) su u gostima također uvjerljivo sa 133-101 svladali domaće Milwaukee Buckse. Jaylen Brown je postigao 26 poena, a Jayson Tatum 23 poena, 11 skokova i devet asistencija za Boston kojem je to druga uzastopna pobjeda i peta u posljednjih šest utakmica. Milwaukee (30-47) je izgubio drugu uzastopnu utakmicu i šestu u posljednjih sedam utakmica. Taurean Prince je bio najučinkovitiji u redovima Bucksa s 18 poena, AJ Green je ubacio 15 koševa, a Kyle Kuzma i Pete Nance svaki su dodali po 14. Milwaukee je ponovno bio u oslabljenom sastavu, igrajući bez Ryana Rollinsa, Kevina Portera Jr., Bobbyja Portisa, Garyja Trenta Jr. i, ponajviše, Giannisa Antetokounmpa. Tijekom utakmice, ESPN je izvijestio da NBA istražuje Buckse zbog njihovog postupanja u vezi s Antetokounmpovim zdravljem i politikom sudjelovanja igrača, budući da je Antetokounmpo prije utakmice rekao medijima da je dostupan i da želi igrati, ali da ga se sprječava.

Visoku pobjedu upisali su i Atlanta Hawksi koji su u New Yorku sa 141-107 nadigrali domaće Brooklyn Netse. CJ McCollum postigao je 25 poena za Atlantu (45-33) u njezinoj četvrtoj pobjedi zaredom. Nickeil Alexander-Walker dodao je 21 poen za Hawkse koji su vodili dvoznamenkastom razlikom veći dio utakmice i cijelo drugo poluvrijeme nakon što je postigao prvih 10 poena u utakmici. Netsi (18-59) su se približili na pola utakmice Washington Wizardsima i imaju najgori omjer u ligi. Nic Claxton predvodio je Netse sa 16 poena, Malachi Smith je dodao 15, a novak Nolan Traore 13.

Philadelphia 76ers (43-34) su kod kuće sa 115-103 pobijedili gostujuće Minnesota Timberwolvese i trenutno drže posljednje zajamčeno mjesto u doigravanju Istočne konferencije. Do slavlja ih je vodio Paul George s 23 poena, a Kelly Oubre je ubacio 21 koš. Joel Embiid je zabio 19 koševa uz 13 skokova i sedam asistencija za Philadelphiju, dok je George dodao šest skokova, šest asistencija i tri ukradene lopte.

Kod Minnesote (46-31) najbolji su s 21 košem svaki bili Julius Randle i Bones Hyland. Minnesota vodi protiv Phoenixa s četiri utakmice prednosti u borbi za konačno mjesto u doigravanju Zapadne konferencije.

Nakon što je postigla samo 41 poen u prvom poluvremenu, Philadelphia je u trećoj četvrtini postigla 42 poena. Timberwolvesi su vodili 70-68 manje od tri minute prije kraja četvrtine prije nego što su Sixersi napravili seriju 15-1. Embiidova trica donijela je Philadelphiji vodstvo prije nego što su Maxey i Quentin Grimes zajedno postigli 10 od sljedećih 12 poena momčadi, dajući zamah prema domaćinima. Minnesota je u samo dvije minute u zadnjoj četvrtini prepolovila zaostatak od 12 poena, a trica Naza Reida smanjila je rezultat na 85-79. Međutim, Sixersi su uzvratili s 11 uzastopnih koševa, a trica Georgea dovela je do vodstva od 96-79 7:24 minuta prije kraja. Timberwolvesi su se opet oporavili i smanjili zaostatak na 109-103 minutu i pol prije kraja, ali Oubre je zabio dvije trice u dva uzastopna napada i osigurao pobjedu.

Charlotte Hornets (42-36) su na svom terenu sa 129-108 bili bolji od Indiana Pacersa što im je osam pobjeda u zadnjih deset utakmica čime su ostali u utrci za mjesto među prvih šest u Istočnoj konferenciji. Brandon Miller je postigao 22 poena, Kon Knueppel je ubacio 20, a Miles Bridges 19. Pascal Siakam je s 30 poena i šutom od 13 od 24 predvodio Indianu, koja je odavno eliminirana iz borbe za doigravanje. Quenton Jackson postigao je 16 poena, a Jay Huff i Kobe Brown po 12 poena.

Sacramento Kings su sa 117-113 svladali gostujuće New Orleans Pelicanse nakon što su nadoknadili zaostatak o 17 koševa iz prvog poluvremena. Rookie Maxime Raynaud je bio najbolji strijelac Sacramenta s 28 koševa, osam skokova, četiri asistencije i dvije blokade. Nique Clifford dodao je 23 poena i sedam asistencija, a Daeqwon Plowden 17 poena. Kingsi su pobijedili dvije utakmice zaredom i poboljšali svoj omjer na 21-57, dok je New Orleans izgubio sedam utakmica zaredom i pao na 25-53. Jeremiah Fears imao je 28 poena, osam skokova i šest asistencija za Pelicanse. Siddiq Bey dodao je 20 poena, a Zion Williamson i Trey Murphy III svaki po 13. Karlo Matković nije igrao za Pelicanse.

Orlando Magic su na gostovanju sa 138-127 pobijedili domaće Dallas Maverickse kojima nije pomogao ni raspoloženi Cooper Flagg koji je utakmicu završio s 51 košem. Wendell Carter Jr. postigao je 28 poena, a Desmond Bane je dodao 27 poena za Magic koji je ostao pola utakmice iza osmoplasirane Charlotte u Istočnoj konferenciji. Orlando je sigurno u play-in turniru s mogućnošću vanjskog plasmana u prvih šest i automatskim ulaskom u doigravanje Istoka Devetnaestogodišnji Flagg je postao najmlađi igrač u povijesti NBA-a s učinkom od 50 poena. Pogodio je 19 od 30 šuteva iz igre, uključujući šest od devet za tricu, te je pogodio svih sedam slobodnih bacanja. Brandon Williams postigao je 23 koša za Dallas.

Toronto Raptorsi su izgradili vodstvo u prvom poluvremenu, povećali ga u trećem i lagano pobijedili domaće Memphis Grizzliese sa 128-96. RJ Barrett je postigao 25 ​​poena, Brandon Ingram 17 poena i sedam skokova za Toronto koji je ostao sedmi u Istočnoj konferenciji, iako ima isti omjer kao i šestoplasirana Philadelphia. GG Jackson predvodio je Memphis s 30 poena, a Cedric Coward 15. Grizzliesi su izgubili osmi put u devet utakmica. Jackson je šutirao 10 od 16 iz igre.

Houston Rockets su upisali petu pobjedu zaredom svladavši kod kuće sa 140-106 Utah Jazz. Kevin Durant je ubacio 25 koševa i dodao pet asistencija. Amen Thompson je zabio 21 koš, a Alperen Sengun 19 za Rocketse (48-29), koji su u četvrtak osigurali mjesto u doigravanju. Zaostaju jednu utakmicu za Denverom na četvrtom mjestu Zapadne konferencije. Cody Williams predvodio je Jazz s 27 poena i 11 skokova, ali su šutirali samo 5 od 27 iza linije za tri poena. Utah (21-57) je izgubio osam uzastopnih utakmica i 12 od 13.

