POČIVAO U MIRU /

Preminuo legendarni trener: Četiri je godine bio izbornik

Preminuo legendarni trener: Četiri je godine bio izbornik
Foto: Profimedia

Navodno je podlegao srčanom udaru, a njegova smrt označava kraj plodne karijere

5.2.2026.
15:03
Sportski.net
Profimedia
Tužne vijesti iz Grčke. Legendarni košarkaški trener Thanasis Skourtopoulos preminuo je u 61. godini života. 

Navodno je podlegao srčanom udaru, a njegova smrt označava kraj plodne karijere koja je premostila jaz između zlatnog doba grčke klupske košarke i moderne međunarodne scene.

Skourtopoulos je bio bivši profesionalni košarkaš, ali se istaknuo kao trener s dugom karijerom koja je započela 1996. godine. Skourtopoulos je bio na čelu grčke reprezentacije između 2017. i 2021., nakon što je tri godine radio kao pomoćni igrač. Zamijenio je Kostasa Missasa, a naslijedio ga je Dimitris Itoudis.

 

 

AEK je bio njegov klub, tamo je igrao devet godina, a onda je bio pomoćni trener od 2000. do 2005. Dušanu Ivkoviću i Draganu Šakoti

Njegova se karijera proširila na poslove glavnog trenera u još nekoliko grčkih klubova, uključujući Peristeri, Panionios, Iraklis i Panellinios, a radio je i na Cipru, u Poljskoj i Mongoliji.

POGLEDAJTE VIDEO: Čilić otkrio detalje zdravstvenog stanja nakon propuštanja Davis Cupa

Grčka Košarkaška ReprezentacijaGrčkaAek
