Porazna stvarnost hrvatske košarke pogodila je i obitelj Šarić. Koliko god se Darijeva mama Veselinka trudila ne živcirati se, uzalud...

"Žao mi je što se sve to skupa događa, ne mogu vjerovati. Košarka je nama bila uvijek na prvom mjestu. Već godinama, ajde neću kazati da sam odustala nego ono, već godinama ista priča i nisam se htjela zamarati. Već godinama je tako, nije ovo ništa novo. Dosta nas je odustalo od toga, ne mogu se više ni nervirati", kazala nam je Veselinka Šarić, nekadašnja poznata lucidna šibenska košarkašica, danas majka jednog od najboljih hrvatskih košarkaša kojeg je isto ovo sve što se događa s reprezentacijom i u hrvatskoj košarci - pogodilo!

Dario nije igrao čitavu prošlu sezonu u NBA ligi zbog ozljede, a sad se oporavlja, vraća. Nadao se kako će u rujnu obući dres Hrvatske, da će se u njemu malo povratiti formi, utakmicama koje mu nedostaju, pričaju nam Šarići...

Predrag Šarić, najbolji strijelac Šibenke u povijesti, posljednjih dana non stop prijateljima objašnjava, ili bar pokušava objasniti, situaciju u hrvatskoj košarci, zašto je do ovog došlo, što se, na kraju krajeva - događa...

"Ljudi me stalno pitaju za mišljenje. Imali smo samo dva načina. Napraviti nekog normalnog playja, da ne bude ni Dražen, ni Slavnić, niti Kičanović... Samo jednog normalnog playja. Tipa, kakav je bio Roko Ukić. Nekad su s tim momkom bili nezadovoljni, nekad zadovoljni, a sad vidimo da je Roko to odrađivao na najbolji mogući način. Imali smo to i da, ako ga nemamo i ne možemo ga napraviti, da onda dovedemo stranca. Zašto ga ne možemo napraviti? Zbog toga jer je sve to diskutabilno, ne znamo jesu li treneri u mlađim kategorijama dobro odradili posao, da li se posvetilo dosta računa problematici s bekovima. Ja sam bio za to da nađemo stranog beka. Pa, ako svatko to može, ako smo imali u nogometu i vaterpolu, normalno je bilo za takav potez", objašnjava nam Predrag Šarić i nastavlja istim tonom, bez prekida, u jednom dahu...

"Nedostajao nam je organizator igre, ali to se zna već 10 godina. Mi tu nismo to postigli, raštimana je reprezentacija, nepovezana, svatko radi svoje. Čudno malo da Bogdanović nije malo više preuzeo na sebe odgovornost kao lider. Ali, ne mogu ja o tome govoriti što je trebao, zašto nije... Kad sam ja igrao, u momčadi je uvijek bio netko koga sam se, ajmo reći bojao, poštivao... Ovdje sad, u ovoj reprezentaciji Hrvatske u košarci, ja ne vidim neko zajedništvo, ne vidim ništa. Glavni problem hrvatske košarkaške reprezentacije je organizator igre koji nam nasušno treba, play koji mora znati u svakom trenutku što raditi na parketu".

Predrag Šarić poručuje da se nitko ne treba čuditi ono što se dogodilo u Ljubljani...

"Slovenija ima dva NBA igrača koja vrijede po 100 - 150 milijuna dolara, a Hrvatska ima tri playja za koja ne znaš jesu li primila plaću. Finska je, pak, druga priča, takvo što samo mi možemo izgubiti. Nismo trebali niti doći u tu situaciju. Treba reći jasno i glasno - mi playja nemamo i ne možemo bez njega! Probali smo, ljudi dragi moji, od Uljarevića, Mavre, Junakovića, Filipovića, Rogića, Stipčevića, Ukića, ma ne znam više ni nabrojati kolike smo mi playjeve imali zadnjih 10 godina i ništa. To nam nedostaje, pravi potentni bek, play, jedinica nam nedostaje!"

Dario je i sam svojedobno bio kazao da, kad je igrao u Philadelphiji 76-ers, da je mogao dovesti razigravača iz NBA lige. Njegov tadašnji suigrač, sad igrač Indiana Pacers T. J. McConnell, ga je gotovo na dnevnoj bazi peglao da bi rado nastupio za Hrvatsku na nekom velikom natjecanju, posebice na Olimpijskim igrama. No, Dario o tome nije mogao odlučivati. Uz to, politika Dina Rađe je jasna - nema stranog playja.

Predrag Šarić otkrio nam je i sljedeće:

"Dario i sam kaže da je mogao dva-tri playja u to vrijeme dovesti koji su se tada nudili, koji su s Darijom bili dobri. T. J. McConnell primjerice, on je strašan bek koji bi nam zasigurno puno pomogao. Ne znam, slušam Dina Rađu da dok je on u HKS-u, da on neće stranog playja. Ali ljudi moji, nama to nedostaje! Ne možeš ti dobiti nešto bez začina, soli i papra i kažeš dobro je. Ma nije dobro kad ti nešto nedostaje. Možeš pojesti, ali nešto ti nedostaje, nije to to. Najgore je sad Mulaomerovića nešto previše kriviti. Mula je sad Skelin, Mula je sad Anzulović, Mula je sad Mršić. Po meni, stručni savjet s predsjednikom na čelu, kao i predsjednik Saveza, odgovorni su za ovo. Znači, Stojko Vranković i Dino Rađa. Oni trebaju snositi najveću odgovornost. Pa, mi pričamo o Mađarskoj, Belgiji, pa mi ne možemo nikog dobiti?!"

T. J. McConnell htio je doći, imao je volju, sve, ali ništa nije na kraju bilo od toga. Dario ga je već bio praktički nagovorio.

"Već ga je Dario dobro procimao, bili su odlični, već se potiho, onako privatno pričalo da ga Dario ima. I ja sam dva-tri puta pitao kad će doći tu na Jadriju u Šibenik, da nam bude gost. On mi se smije. Ja kažem, onda ćeš dolaziti češće i igrati za reprezentaciju. On se smijao, vidim na njemu da je htio. Dario mi je kazao da je bio taj voljni moment, da je manje-više ono što se kaže, bilo završena priča. Moglo se, bilo je prilike, ali i Bogdanović i Zubac, mislite da oni nisu mogli naći dobre bekove? Nemam ja ništa protiv naših playjeva, ali nije to to, nije to što mi očekujemo. Pa, mali Gnjidić do jučer je igrao protiv Alkara, a danas protiv najboljeg beka svijeta. O čemu pričamo, što mi hoćemo?! Ne treba se niti razapinjati ikog, ali nije ovo prvi put. Uvijek isto, kronična točka, završena priča - nemamo playja!"

Predrag nije stao s monologom, vidi se koliko sve ovo pogađa. Teške teme, reklo bi se.

"Meni je to sve čudno, ako jedna Cibona osvoji ABA ligu i neće ju igrati. Ljudi moji, pa pogledajte to, pogledajte gdje smo mi, što smo sad?! Sve kompletno treba promijeniti, izmijeniti. Jer, ovo veze nema. Ovo je sramota. Sramim se što sam uopće igrao ovaj sport. Što je sad mali Gnjidić kriv, pa momak je dobio priliku, nemojmo od njega nevinog raditi žrtvu, ali nemojmo mi prebrzo, prerano od nekog raditi zvijezdu. Nema nas nigdje u mlađim uzrastima".