MUK U HKS-U / Nitko ne želi pričati, a javnost jednog člana 'velike trojke' Saveza vidi kao glavnog krivca: 'Svi su utučeni, nisu ovo očekivali'

Prvi svakako, slažu se s tim mnogi, treba otići predsjednik Stručnog savjeta Dino Rađa jer, pokazuju to rezultati, njegove stručne odluke bile su loše i upravo je on stavio rampu na dovođenje stranca. I to je napravio svojevrsnim ucjenama, govoreći kako će on otići ako na poziciju playja dođe stranac. Tog stranca, jasno je valjda sad to i Rađi, nekad velikom košarkašu, Hrvatska na poziciji jedan nasušno treba. Više nego ikad.