Što će se dogoditi, kakve će i hoće li uopće i biti promjena u vodećim strukturama Hrvatskog košarkaškog saveza? Pita se javnost nakon debakla naše košarkaške izabrane vrste u kvalifikacijama za SP. Promjena bi trebalo biti, jer predugo hrvatska košarka izgleda loše...

'Svi su utučeni u HKS-u'

Jučer su nam iz HKS-a poručili kako nisu baš u Savezu očekivali poraz od Finske i kako su svi pogođeni raspletom.

"Svi su utučeni, ali sumnjam da će Stojko Vranković dati ostavku ili otići. Posljednji put Stojko je uistinu htio otići, ali su ga nagovorili da ostane. Sigurno Stojko, moje mišljenje, je da neće napustiti brod prije EuroBasketa".

Stojko Vranković jučer je tijekom dana odlučio izaći u medije i za Sportske novosti osvrnuo se na debakl koji je izazvao potrese u hrvatskoj košarci, koja je pala na nikad niže grane. Negativni komentari uzdrmali su ga, a on je u poziciji da trpi udarce i zbog Dina Rađe, to je vrlo jasno.

'Nisam ništa bolje'

"Ništa nisam bolje nego sam bio odmah nakon utakmice. Ne znam što bih uopće rekao. Nadali smo se da ćemo dobiti tu utakmicu, imali smo na kraju dana i sve u svojim rukama, međutim dogodilo se to što se dogodilo. Izgubili smo", kazao je Stojko Vranković, bivši legendarni košarkaš koji zajedno s predsjednikom Stručnog savjeta HKS-a Dinom Rađom i glavnim tajnikom Josipom Vrankovićem, također slavnim bivšim košarkašima, svojim nekadašnjim suigračima u reprezentaciji Hrvatske koja je žarila i palila, vodi cjelokupnu hrvatsku košarku.

I naravno da onda upravo navedenu "veliku trojku" Franjo Arapović, Stojkov i Dinin nekadašnji suigrač i prijatelj, proziva za neuspjeh. No, ne samo on, mnogi ih prozivaju i traže njihove ostavke.

"To je sve razumljivo i normalno. Svjestan sam situacije u kojoj se nalazimo, ne od danas, nego odavno. Međutim, ukoliko je Savez kriv za sve, onda OK, međutim tu se treba onda otvoriti i druga diskusija. Osobno preuzimam odgovornost za sve, ako treba i osobno ću zaštititi jednog malog Gnjidića, jer to tako treba biti."

'Razmišljam samo u svoje ime'

Novinar SN-a upitao je Stojka znači li to da je moguće da ode on i Dino?

"Razmišljam samo u svoje ime. I ne razmišljam o tome od jučer, ili od danas. Već je duže vrijeme tako, a pomaka nema. Ako će nas spasiti playmaker stranac, onda ja to prihvaćam kao svoju grešku. Međutim, nisam siguran fali li nam jedan ili više stranaca. I što bi dobili s tim strancem? Samo bi prikrili nerad. Bilo bi najbolje da imamo 12 stranaca, onda nam ne treba niti Savez."

'Naš najveći problem je što nemamo strpljenja'

Stojko je za mladog Lovru Gnjidića, jednog najtalentiranijih mladih košarkaša u Hrvatskoj i mogućeg spasitelja na toj poziciji beka, rekao:

" I to je naš najveći problem, to što nemamo strpljenja. Treba čekati i treba raditi. Ako se očekuje da HKS kroz reprezentaciju odgaja u 15 dana igrače, da ispravlja ono što rade u klubovima 350 dana, onda..."