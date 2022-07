Hrvatska košarkaška reprezentacija ostala je bez plasmana u drugi krug europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. Ovaj debakl zakucao nas je za dno. Nikad ovako nisko hrvatska košarka nije pala.

Nije ovo prvi put da smo ostali bez velikog natjecanja u eri predsjednika Stručnog savjeta Dina Rađe, predsjednika Hrvatskog košarkaškog savezaStojka Vrankovića, kao i glavnog tajnika HKS-a Josipa Vrankovića. Niti na prošlo Svjetsko prvenstvo u Kini hrvatska košarkaška reprezentacija nije išla, ostala je bez plasmana na Olimpijske igre u Tokiju, na prošlom EuroBasketu bila je deseta, dvije godine ranije deveta...

U društvu košarkaških liliputanaca

A za idući tek trebamo izboriti plasman i to počevši od pretkvalifikacija, dakle u rangu gdje igraju, ruku na srce i bez uvrede ikome, najslabije reprezentacije Europe. Znači, sad smo u društvu onih najslabijih, pa možemo komotno prestati pjevati za hrvatsku košarku na putu prema dolje, jer taj put smo prošli i pali u provaliju, te konačno dotaknuli dno. Problemi su, nažalost, preveliki u hrvatskoj košarci za bilo kakvu pjesmu...

Za komentar debakla hrvatske košarkaške reprezentacije i HKS-a u cjelini nazvali smo proslavljenog bivšeg hrvatskog košarkaša Franju Arapovića.

"Mene ovo nije iznenadilo da vam budem iskren, ja to dugo već pratim. Hrvatska konstantno pada u svim segmentima. Od organizacije, do košarkaških elemenata. Davno je to krenulo padati u bezdan, u ponor. Počelo je padati onda kad je po svim pravilima košarkaške struke gospodin Ante Nazor trebao preuzeti seniorsku momčad, uzeti klince koji su bili viceprvaci svijeta, pojačati ih s par igrača, čekati mlađe vedete poput Prkačina, Gnjidića i Brankovića. Međutim, gospoda se odlučila za Skelina koji je dobar čovjek, dobar trener, ali se nije snašao i nije bio dorastao ovom zadatku. Mi smo tada izgubili sve", kazao nam je u uvodu razgovora Franjo Arapović i nastavio:

"Kod nas se u hodu radilo, mijenjali su se treneri, mijenjali su se izbornici. mijenjale su se organizacije. Tko će biti što, od kadeta do seniora i mislim da je ovo jučer zadnji čavao zabijen u lijes hrvatske košarke. Ne vidim u skoroj budućnosti nikakav oporavak".

'Da je sve dobro ispalo, Stojko, Dino i Joke bi bili jako zaslužni'

Tko je kriv za ovaj debakl?

"Sigurno da su čelni ljudi Saveza jedni od krivaca."

Konkretno, jesu li za ovo krivi Stojko Vranković i Dino Rađa, između ostalog?

"Između ostalog i oba Vrankovića i Dino Rađa, kao tri glavna čovjeka u Savezu. I Stojko i Dino i Joke sigurno odgovaraju za rezultat, za to da nismo otišli na OI, za to da u Spitu nismo prošli kvalifikacije. I da smo se na kraju krajeva kvalifikacirali na SP, ma i da je sve ovo navedeno bilo uspješno, gospoda bi bila jako zaslužna znate. Ali, pošto nismo, ja ih smatram jednim od krivaca za ovaj debakl i za ovaj neuspjeh."

Što se treba napraviti da hrvatska košarka krene naprijed, u nekom boljem smjeru? Za EuroBasket 2025. godine morat ćemo igrati predkvalifikacije, odnosno kvalifikacije da bi uopće u pravim kvalifikacijama zaigrali. Bez podcjenjivanja ikoga, moramo reći kako Hrvatsku baš nismo vidjeli među reprezentacijama koje će u tom dijelu kvalifikacija nastupiti. Jer, Hrvatska je sad u rangu jednog Cipra, Austrije, Danske, Rumunjske, Švicarske i Norveške. I kad gledamo ove, ruku na srce košarkaške liliputance, pitamo se možemo li dobiti i njih?

'Razočaran sam poraznom činjenicom da smo protiv Slovenije pali za 6 minuta'

"Apsolutno ste u pravu, mi ne možemo više biti sigurni, u kakvom smo stanju, protiv bilo koje reprezentacije u Europi koja igra kolektivnu košarku, nešto moderniju nego što se igralo prije. Nema sad tu veze u razlici u kvaliteti, Slovenci su pokazali protiv nas, izgledali kao da su došli s druge planete, pa dođu u Švedsku i na jedvite jade dobiju Švedsku s dva razlike. Mogli su i izgubiti. Nisam bio oduševljen tom Slovenijom kao neki, nego sam bio više razočaran poraznom činjenicom da su naši igrači pali za 6 minuta, da je igra bila loša. Da smo za tako kratki period pali... Ali, kažem vam, ja sam nakon svoje karijere studirao psihologiju. Imao sam predmete psihologije, pa onda neke stvari vidim. Garantiram vam, teško će se išta mijenjati i nisam za neke radikalne promjene. Jer, svi oni koji su na nekim pozicijama misle ako ja odem, da će doći rezultat. Tako da ne vidim da će tu netko otići i odstupiti iz čistog straha da ne bi netko novi došao i napravio rezultat. To vam je psihologija ljudskog uma i razmišljanja."

Možda će vam biti nezgodno ovo pitanje jer su vam Stojko i Dino bivši suigrači, vjerojatno i prijatelji, na kraju krajeva poznajete i glavnog tajnika HKS-a Joku Vrankovića, ali bi li navedeni trebali odstupiti sa svojih funkcija? Jer, činjenica je da hrvatska košarka ne ide naprijed, već samo tone.

"Hrvatski košarkaški savez i hrvatska košarkaška reprezentacija nije grupa prijatelja, tu nema prijateljstva. Tu je profesionalizam. Jesi li ti izabran zbog nečeg, imaš li rezultat, nemaš? Onda odlazi. Ako imaš, onda odmah nagrada. Znači, ovo je čisto profesionalno. Nema tu nikakvog prijateljstva. Ne zastupa Stojko Vranković mene, privatno, ili Dino Rađa ili Joke Vranković. Oni mene ne zastupaju. Oni zastupaju čitavu hrvatsku javnost, svakog hrvatskog navijača i svakog hrvatskog košarkaša. Prema tome, tu nema prijateljstva. Što znači prijatelj?! Nažalost, reprezentacija je slaže po prijateljstvu. E, to je veliki problem. I tko ima boljeg menadžera. E, to je veliki problem hrvatske košarke."

'Tko to bježi od odgovornosti?!'

Lovro Gnjidić je ušao u nastavku i odigrao dobro drugo poluvrijeme. Pokrenuo je obranu, no nesretno je u zadnjoj dionici promašio četiri slobodna bacanja. Bojan Bogdanović branio je Gnjidića i rekao da je osobno on kriv, a ne Lovre. Mulaomeroviću, s druge strane, nije jasno kako je u završnici lopta uopće i došla do Gnjidića. Još će sad Lovro ispasti krivac, a dečko veze nema s porazom. Još uvijek je mlad i u ovakvim situacijama uči se i gradi karakter.

"Ako ćemo mi na dijete svaliti krivicu, pa tko to bježi od odgovornosti?! Tko bježi od odgovornosti... Pazite, dijete, najmlađi igrač u reprezentaciji. O čemu mi pričamo?! Pa, ulaskom Prkačina i Gnjidića mi smo s -10 došli na +5, Lovro je donio preokret isto tako dakle. Pa, što ih mijenjaš, što vraćaš one koji nikad nisu ništa osvojili, one koje nikad nisu napravili nikakav rezultat?!"

Na koga konkretno mislite?

"Ne mogu imenovati, nisam Aco Petrović. Može se pogledati koja ekipa je napravila s -10 na +5 i tko je, nakon što smo poveli s 5 razlike, tko je izašao na klupu, a tko ušao?! I tu je bilo doviđenja. Ovo drugo sve što kažu su gluposti".