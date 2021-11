U susretu 2. kola C skupine kvalifikacija za Svjetsko košarkaško prvenstvo koje će se održati u Japanu, Filipinima i Indoneziji 2023. godine, hrvatska reprezentacija je u Espoou izgubila od Finske 71-77 upisavši i drugi poraz.

Nakon što je na otvaranju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u KC Dražen Petrović u dramatičnoj završnici izgubila od Slovenije sa 74-76, hrvatska reprezentacija je upisala i drugi poraz. Ponovo nakon neizvjesne završnice.

Problem s realizacijom

Na koncu su presudile finske trice, čak 14 su ih pogodili domaćini, a četiri naši igrači.

Hrvatska je imala dosta problema s realizacijom u prvoj četvrtini. U prvih sedam minuta postigla je tek sedam koševa. Srećom, niti domaćini u tom periodu nisu briljirali, zabili su pet koševa više. Izbornik Veljko Mršić je u prvih osam minuta izvrtio čak 11 igrača. U završnici prve dionice, Hrvatska je serijom 8-0 okrenula rezultat u svoju korist (15-12) da bi na koncu prve četvrtina imala +1.

Druga četvrtfina je donijela izjednačenu igru, pa se na odmor otišlo rezultatom 34-34. Otvaranje treće dionice nije dobro počelo, Finska je serijom 6-0 pobjegla na 40-34, potom i na +7 (50-43), da bi 3:50 minute prije kraja treće četvrtine imala i najvećih 10 koševa prednosti (53-43). Do kraja četvrtine Hrvatska je ipak uspjela smanjiti na 59-55.

Neiskorištene prilike

Šest minuta prije kraja susreta Hrvatska se spustila na koš zaostatka (64-63), minus jedan imali smo i na pet minuta do kraja (67-66), a zanimljivo u obje situacije smo imali i napad za vodstvo, no Pavle Marčinković i Toni Perković nisu zabili. Tri minute prije kraja Hrvatska je još jednom stigla na koš minusa (68-69), a dvije minute prije kraja i do vodstva 70-69. I to prvog vodstva u drugom poluvremenu.

Edon Maxhuni je tricom vratio domaći sastav u prednost 72-70, da bi Filip Bundović 66 sekundi prije kraja realizirao jedno bacanje za 72-71. Sasu Salin je novom tricom donio domaćinu +4 (75-71) 40 sekundi prije kraja. Hrvatska je u idućem napadu dva puta gađala tricu, no Rogić i Marčinković nisu pogodili. Salin je potom zabio dva bacanja za 77-71 i priči je bio kraj.

Bundović najefikasniji

Finsku su do pobjede predvodili Maxhuni sa 15 koševa i pet asistencija, Shawn Huff sa 14 koševa i 9 skokova, te Elias Valtonen sa 12 koševa i osam skokova.

U hrvatskim redovima svih 12 igrača se upisalo među strijelce. Bundović je zabio 16 koševa, a Perković i Danko Branković po 10 koševa.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se u Koperu sastaju Slovenija i Švedska koje su ostvarile pobjede u prvom kolu.

Nova šansa u veljači

Kvalifikacije se nastavljaju u veljači kada će Hrvatska igrati dvije utakmice sa Šveđanima. Prva je na rasporedu 25. veljače, a uzvrat u Švedskoj je tri dana kasnije.

Europa će na SP u Aziju poslati 12 reprezentacija. U prvom krugu europskih kvalifikacija je osam skupina po četiri ekipe, a tri najbolje iz svake skupine proći će u drugi krug. Važno je napomenuti kako se prenose svi bodovi iz prvog dijela natjecanja.

U drugom krugu formirat će se četiri nove skupine po šest reprezentacija, a tri najbolje momčadi iz svake grupe plasirat će se na svjetsku smotru.