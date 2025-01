Sjajni Mihailović briljirao u pobjedi Zadra, Dinamo bolji od Šibenke

Košarkaši Zadra i Dinama ostvarili su pobjede u susretima 19. kola košarkaškog prvenstva Hrvatske.

Zadar je u dvorani Krešimir Ćosić porazio Cedevitu Junior sa 89-74 ostvarivši 17. pobjedu, dok je Cedevita upisala peti poraz.

Gosti su bolje otvorili susret, poveli su 11-7, no Zadrani su brzo izjednačili. Cedevita je ponovo pobjegla na plus pet (22-17), ali je na koncu prve četvrtine imala samo koš viška. Zagrebačka ekipa je bolje ušla i u drugi dio, povela je 31-27, no Zadar je do poluvremena okrenuo rezultat otišavši na odmor sa sedam razlike (51-44).

U trećoj četvrtini Zadar je imao +12 (67-55), u posljednju dionicu je ušao s osam poena prednosti, a kada je poveo sa 19 razlike (86-67) sve je bilo gotovo. Na koncu je završilo 89-74.

Zadar su do pobjede predvodile Vladimir Mihailović sa 27 koševa i pet asistencija, John Wahl Tyler je dodao 15, a Lovro Mazalin 14 koševa. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Demitre Sly Brandon sa 14 koševa i Luka Krajnović sa 12 koševa.

U drugom susretu večeri Dinamo je u KC Dražen Petrović porazio Šibenku sa 94-70.

Dinamo je ušao u susret serijom 6-0, međutim gosti su se pribrali i sredinom prve dionice poveli sa 18-15. Dinamo je ipak, do konca dionice vratio kontrolu. U drugoj dionici domaćin je poveo sa 11 razlike (43-32), da bi na koncu treće imao velikih +18 (72-54). Posljednja četvrtina je bila tek odrađivanje posla za konačnih 94-70.

Dinamo su do devete pobjede predvodili sa Ivan Novačić sa 20 koševa i osam skokova, David Kralj sa 19 i Hrvoje Garafolić sa 18 koševa. Kod Šibenke, koja je na skoru 6-12, najefikasniji su bili Martin Junaković sa 18 i Pavao Paić sa 16 koševa.

Na vrhu ljestvice je Zadar sa 36 bodova, Cedevita ima 33, a Split i Cibona po 30 bodova.

