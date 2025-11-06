Balkanski šou u NBA: Dončić i Jokić opet briljirali, liga kleči pred njima

Portland Trail Blazersi su sinoć nanijeli prvi ovosezonski poraz aktualnim NBA prvacima Oklahoma City Thunderu, svladavši ih na svom terenu sa 121-119.

Deni Avdija je zabio 26 koševa uz 10 skokova i devet asistencija, a Jrue Holiday je ubacio 22 koša za Portland koji je zaostajao 22 poena u prvoj četvrtini i poveo tek nakon pet minuta u zadnjoj četvrtini. Kod Oklahome najbolji je uobičajeno bio Shai Gilgeous-Alexander koji je utakmicu završio s 35 koševa i devet skokova. Ovim porazom prekinut je niz od osam pobjeda Oklahoma Cityja koji je bio posljednja neporažena momčad u NBA ligi. Aaron Wiggins je dodao 27 poena, a Ajay Mitchell 21 za Oklahomu.

Thunder je zaostajao pet koševa prije nego što je Gilgeous-Alexander zabio iz polaganja 31,6 sekundi prije kraja. Avdija je izgubio loptu 12,1 sekundi prije kraja, a Camara je faulirao Gilgeous-Alexandera 7,1 sekundi prije kraja spriječivši tricu za pokušaj izjednačenja. Aktualni MVP pogodio je oba slobodna bacanja i smanjio zaostatak Thundera na jedan poen. Na Holidayu je napravljen prekršaj 6,5 sekundi prije kraja i pogodio je oba slobodna bacanja za 121-118. Isaiah Joe je promašio pokušaj trice 4,8 sekundi prije kasnog prekršaja. Thunder je imao još jednom priliku izboriti produžetak kada je Joe bio fauliran 0,6 sekundi prije kraja utakmice. Joeova desna noga bila je na liniji za tri poena, pa su mu dosuđena samo dva slobodna bacanja. Pogodio je prvo, a drugo namjerno promašio, ali pokušaj odbijanja lopte nije bio uspješan.

Russell Westbrook je u srijedu ostvario svoj rekordni 204. triple-double u karijeri predvodeći Sacramento Kingse do pobjede 121-116 nad gostujućim Golden State Warriorsima.

Westbrook je za Kingse, koji su u prvom poluvremenu zaostajali 13 poena, zabio 23 koša te ugrabio 16 skokova uz 10 asistencija. Partio ga je s 21 ubačajem Malik Monk 21 s klupe. Dennis Schroder je u zadnjoj četvrtini postigao 13 od ukupno 18 poena. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Kingsa. Rookie Will Richard postigao je 30 poena u svom prvom startu u karijeri za Warriorse koji su igrali bez svoja tri najiskusnija igrača - Stephena Curryja (bolest), Draymonda Greena (ozljeda rebara) i Jimmyja Butlera (istegnuće donjeg dijela leđa).

Moses Moody je pridonio s 28 poena, a Jonathan Kuminga 24. Schroder je pogodio tri trice u seriji od 11-0 u posljednjoj četvrtini, što je Sacramento dovelo u vodstvo od 115-104 prije nego što je Golden State odgovorio serijom od 10-2 i smanjio zaostatak na 117-114 u posljednjoj minuti. Kuminga je promašio šut sa srednje distance, a zatim je Schroder pogodio dva slobodna bacanja 14,8 sekundi prije kraja za vodstvo Kingsa od 119-114. Warriorsi su u trećoj četvrtini imali sedam izgubljenih lopti i napravili 11 prekršaja, a Sacramento je to iskoristio, realiziravši 14 od 18 slobodnih bacanja što mu je omogućilo preuzimanje prednosti.

Matković na dva koša

New Orleans Pelicansi su pobijedili u drugoj utakmici zaredom, sinoć su u Dallasu sa 101-99 bili bolji od domaćih Mavericksa. Saddiq Bey postigao je 22 poena, a Jeremiah Fears i Jose Alvarado su dodali po 13 koševa svaki za Pelicanse, koji su u utorak objavili da će zvijezda napada Zion Williamson izostati najmanje sedam do deset dana zbog istegnuća lijeve tetive koljena. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je sinoć imao skroman učinak u pobjedi Pelicansa, odigrao je 10:16 minuta i zabio dva koša (šut iz igre 1/2) uz dva skoka. Cooper Flagg predvodio je s 20 koševa Dallas koji je izgubio tri utakmice zaredom.

Dončić skoro ostvario triple double

Los Angeles Lakersi su produžili ni+z pobjeda na pet utakmica nadigravši sa 118-116 kod kuće San Antonio Spurse. Predvodio ih je slovenski košarkaš Luka Dončić s 35 poena, 13 asistencija i devet skokova. Deandre Ayton je dodao 22 koševa i 10 skokova, a Marcus Smart 17 poena, a Lakersi su uspjeli nadoknaditi zaostatak od devet poena u posljednjoj četvrtini. Los Angeles je pobijedio bez Austina Reavesa (prepone) drugu utakmicu zaredom, dok LeBron James (išijas) još nije igrao ove sezone. Victor Wembanyama je bio najbolji pojedinac Spursa s 19 poena i osam skokova, ali je dobio pet osobnih pogrešaka 1:40 minuta prije kraja. Stephon Castle je ubacio 16 koševa uz osam asistencija, dok je Jeremy Sochan također imao 16 poena.

Boston Celtics su sa 136-107 razbili Washington Wizardse kojima je ovo šesti poraz zaredom. Jaylen Brown postigao je najviše poena na utakmici, 35, i pomogao Bostonu da prekine dvomjesečni niz poraza. Josh Minott dodao je 21 ubačaj, što je njegov osobni rekord za Celticse. Najučinkovitiji kod Wizardsa bio je Alex Sarr koji je zabio 31 koš i upisao osam skokova i tri blokade.

Cleveland Cavliers su kod kuće sa 132-121 bili bolji od Philadelphia 76ersa i to zahvaljujući Donovanu Mitchellu koji je utakmicu završio s 46 koševa. Jarrett Allen je dodao 24 poena i 10 skokova, a Evan Mobley 23 poena, za Cleveland, koji nije zaostajao ni u jednom trenutku utakmice te je početkom četvrte četvrtine stekao prednost od 116-90. Tyrese Maxey postigao je 14 od svojih 27 poena u drugoj četvrtini i dodao devet asistencija, dok je Quentin Grimes također imao 27 poena za Philadelphiju.

New York Knicks su ostali neporaženi kod kuće, sinoć su sa 137-114 svladali Minnesota Timberwolvese, a Jalen Brunson i Karl-Anthony Towns su obojica u pobjedi svoje momčadi sudjelovali s double-double učinkom. Brunson je ubacio 23 koša uz 10 asistencija i sedam skokova za svoj prvi triple-double u karijeri, dok je Towns završio utakmicu s 15 poena i 10 skokova u svom sedmom double-doubleu u osam utakmica ove sezone za Knickse. OG Anunoby postigao je najviše u momčadi s 25 poena i dodao osam skokova. Kod Timberwolvesa najbolji je bio Julius Randle s 32 poena, a Donte DiVincenzo postigao je 21 poen. Anthony Edwards, koji se vratio nakon što je propustio četiri utakmice zbog istegnuća desne tetive koljena, postigao je 15 poena, dok je Jaden McDaniels dodao 13.

Maestralni Nikola Jokić

I Denver Nuggetsi su neporaženi kod kuće nakon što su sinoć sa 122-112 pobijedili Miami Heat. Nikola Jokić je ubacio 33 poena, 16 asistencija i 15 skokova, a Aaron Gordon je postigao 24 poena. Miami, koji je izgubio tri od posljednje četiri utakmice, veći dio večeri igrao je bez Bama Adebaya. Napustio je teren pred kraj prve četvrtine zbog ozljede lijevog stopala. Norman Powell predvodio je Heat s 23 poena.

Detroit Pistonsi su upisali četvrtu uzastopnu pobjedu nakon što su sinoć kod kuće sa 114-103 bili bolji od Utah Jazza. Cade Cunningham postigao je 28 od svojih 31 poena u drugom poluvremenu i dodao 10 asistencija za Detroit, a pratio ga je Jalen Duren s 22 poena i 22 skoka. Svi Mykhailiuk je predvodio Jazz s 28 poena, dok je Lauri Markkanen ubacio 25.

Brooklyn Netsi su sa na gostovanju sa 112-103 svladali domaće Indiana Pacerse Michael Porter Jr. sakupio je 32 poena i 11 skokova za Brooklyn koji je stigao do prve pobjede sezone u Indianapolisu. Netsi su u zadnjoj četvrtini nadigrali Pacerse sa 32-20 i prekinuli niz od sedam poraza na otvaranju sezone. Pascal Siakam predvodio je napad Pacersa s 23 poena i devet skokova, dok je Ben Sheppard ubacio 18 poena. Glavni trener Rick Carlisle dobio je dvije tehničke greške zaredom i isključen je osam sekundi nakon početka drugog poluvremena, dok je Indiana pretrpjela sedmi poraz u prvih osam utakmica.

Houston Rockets su ostvarili petu uzastopnu pobjedu nadigravši u gostima sa 124-109 Memphis Grizzliese. Amen Thompson postigao je 28 poena, što je najviše u sezoni, uz 10 skokova i sedam asistencija, a Alperen Sengun dodao je 20 poena i 16 skokova za Houston. Cam Spencer i Santi Aldama predvodili su klupu Grizzliesa s 19, odnosno 16 poena, dok je Ja Morant predvodio startere sa 17 poena i osam asistencija.

