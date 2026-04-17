EUROLIGA /

Uhvatili Đokovića na utakmici, a on im poručio: 'Nisam dobro, pogotovo ne nakon one trice'

Uhvatili Đokovića na utakmici, a on im poručio: 'Nisam dobro, pogotovo ne nakon one trice'
Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Zvezda je bolje otvorila susret, ali je Real do kraja prve dionice već uspio preokrenuti. U 103-82 pobjedi najbolji je bio hrvatski košarkaš Mario Hezonja s 19 koševa

17.4.2026.
7:44
Sportski.net
Ponajbolji tenisač svih vremena Novak Đoković u četvrtak je uz Luku Dončića posjetio Madrid, gdje je gledao utakmicu Eurolige između Reala i Crvene zvezde.

U utakmici je slavio Real, iako je Zvezda bolje otvorila susret, a novinari su nakon kraja treće četvrtine porazgovarali s teniskom legendom i pitali ga kako se osjeća.

"Nisam dobro, pogotovo ne nakon ove trice sa zvukom sirene. Moramo se nastaviti truditi, uvijek ću biti uz svoju momčad, ali bit će teško", rekao je Đoković, koji je usporedio tenis s košarkom, rekavši kako je u tenisu ipak lakše jer vrijeme ne curi.

Cijeli razgovor pogledajte ovdje.

Inače, Zvezda je bolje otvorila susret, ali je Real do kraja prve dionice već uspio preokrenuti. U 103-82 pobjedi 'Kraljevskog kluba' najbolji je bio hrvatski košarkaš Mario Hezonja s 19 koševa.

POGLEDAJTE VIDEO: Arbeloa nakon poraza od Bayerna: 'Moji igrači osjećaju nepravdu'

