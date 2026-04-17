Plenković izašao pred novinare: Uživo pratite premijerovu izjavu

Premijer Andrej Plenković posjetio je u petak Međimursku županiju.

Posjet je započeo u Štrigovi u 15 sati na svečanosti otvorenja hotela Terbotz, a potom se Pleenković u Čakovcu oko 16.15 sati sastao sa županom Međimurske županije Matijom Posavcem.

Nakon sastanka, u nazočnosti premijera Plenkovića i župana Posavca, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić i ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec Suzana Belović potpisat će Sporazum o financiranju dogradnje i opremanja objekta depandanse Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec.

Plenković će u Čakovcu dati izjavu za medije.