NOVA RUKA ZA VLADAJUĆE /

Boška Ban potvrdila ono o čemu se dugo šuškalo: 'Odabrala sam svoj smjer'

Boška Ban potvrdila ono o čemu se dugo šuškalo: 'Odabrala sam svoj smjer'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborska zastupnica Boška Ban pristupila je Hrvatskoj demokratskoj zajednici, čime je i službeno potvrđen njezin politički prijelaz

17.4.2026.
20:34
danas.hr
Na proslavi 36. godišnjice osnivanja međimurskog HDZ-a Andrej Plenković je, uz sredstva za projekte, donio jednu veliku novost - Boška Ban službeno je postala članica HDZ-a.

Saborska zastupnica Boška Ban pristupila je Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a ovime je i službeno potvrđen njezin politički prijelaz.

O svemu se oglasila i sama zastupnica.

'Donijela sam konačnu odluku'

"Politika je prostor različitih odluka i smjerova, a ja sam odabrala svoj smjer i donijela konačnu odluku. Taj smjer za mene znači mogućnost provođenja konkretnih politika, preuzimanja odgovornosti i donošenja odluka koje ostvaruju stvarne promjene. Politika mora biti alat za rezultate i upravo zato sam odabrala put koji omogućuje da se ideje pretvore u djela", rekla je Boška Ban.

Novost je obznanjena na svečanosti koja je okupila brojne članove i simpatizere stranke, kao i visoke dužnosnike, među kojima i predsjednika stranke i Vlade, Andreja Plenkovića.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
