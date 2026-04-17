Boška Ban potvrdila ono o čemu se dugo šuškalo: 'Odabrala sam svoj smjer'
Saborska zastupnica Boška Ban pristupila je Hrvatskoj demokratskoj zajednici, čime je i službeno potvrđen njezin politički prijelaz
Na proslavi 36. godišnjice osnivanja međimurskog HDZ-a Andrej Plenković je, uz sredstva za projekte, donio jednu veliku novost - Boška Ban službeno je postala članica HDZ-a.
O svemu se oglasila i sama zastupnica.
'Donijela sam konačnu odluku'
"Politika je prostor različitih odluka i smjerova, a ja sam odabrala svoj smjer i donijela konačnu odluku. Taj smjer za mene znači mogućnost provođenja konkretnih politika, preuzimanja odgovornosti i donošenja odluka koje ostvaruju stvarne promjene. Politika mora biti alat za rezultate i upravo zato sam odabrala put koji omogućuje da se ideje pretvore u djela", rekla je Boška Ban.
Novost je obznanjena na svečanosti koja je okupila brojne članove i simpatizere stranke, kao i visoke dužnosnike, među kojima i predsjednika stranke i Vlade, Andreja Plenkovića.