Evo kolika pauza očekuje Nikolu Jokića: Nove informacije o ozljedi koja je šokirala košarkaški svijet

Srpski centar Nikola Jokić morao je zbog ozljede napustiti teren na kraju prvog poluvremena utakmice između Denver Nuggetsa i Miami Heata, u kojoj je Miami kao domaćin pobijedio s uvjerljivih 147-123.

U posljednjoj akciji u prvom poluvremenu Jokićev suigrač Spencer Jones je, pokušavajući zaustaviti gostujućeg igrača Jaimea Jaqueza, nagazio na lijevu nogu srpskog centra što je uzrokovalo neprirodan pokret. Jokić se odmah srušio na parket i s bolnim izrazom na licu se uhvatio za lijevo koljeno.

Srpski centar je šepajući napustio parket i više nije ulazio u igru.

Nakon što se Nikola ozlijedio, odmah se počelo strahovati od toga da je potrgao ligamente, što bi značilo da je za njega sezona gotova. No, ipak nije o tome riječ, već se radi o mnogo blažoj ozljedi.

Jokić je, prema informacijama Mozzart sporta, zadobio hiperekstenziju koljena čije tretiranje zahtijeva oko mjesec dana pauze.

