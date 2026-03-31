NBA igrač otpušten zbog komentara o LGBTQ+: 'Prsteni neće ništa značiti na Sudnjem danu'

NBA scena ponovno je uzdrmana, a u središtu pažnje našao se Jaden Ivey, 24-godišnji bek Chicago Bullsa. Karijeru je započeo u Detroit Pistonsima, ali nakon nekoliko ozljeda i ograničenih minuta u prvom timu, tražio je stabilnost i novu priliku. Ta prilika došla je putem tradea u Chicago, ekipu koja je tada bila u procesu rekonstrukcije.

No, Iveyjev boravak u Chicagu kratko je trajao. Bulls su ga otpustili zbog komentara koje je objavljivao na društvenim mrežama, a koji se ticali podrške NBA lige LGBTQ+ zajednici. U livestreamu je kritizirao ligu i proslavu Mjeseca ponosa, nazivajući takve manifestacije “bezakonjem” i izražavajući svoja vjerska uvjerenja.

Iveyjev Instagram, koji prati više od 200.000 ljudi, često koristi kao platformu za izražavanje svojih stavova o vjeri. Iako je sin trenerice Notre Dame, Niele Ivey, mladi bek nije birao riječi, čak je javno kritizirao katoličanstvo, tvrdeći da ono ne vodi spasenju u Isusu Kristu. Njegovi odgovori fanovima bili su oštri, a na komentare podrške često je odgovarao kritikom njihovih postupaka ili uvjerenja.

Unatoč kontroverzi, Ivey je otvoreno govorio o osobnoj transformaciji i svojoj vjeri: smatra da je “stari J.I. mrtav” i da je sada “živ u Kristu, bez obzira na košarkaški kontekst”. Nažalost, njegova karijera u Chicagu bila je kratka i obilježena ozljedama.

Trener Billy Donovan pojasnio je razlog otpuštanja: po njegovim riječima, organizacija želi održavati visoke profesionalne standarde i međusobno poštovanje među igračima. Ivey, koji je peti pick drafta 2022., već se ranije suočavao s izazovima – borio se s depresijom, alkoholom i ovisnošću o pornografiji, ali je vjerom pronašao snagu da se nosi s problemima.

Nakon otpuštanja, Ivey je snimio 34-minutni video u kojem komentira situaciju i kritizira NBA zbog podrške LGBTQ+ zajednici. Na snimci se vidi kako ukrcava u avion i govori:

"Kažu da je moje ponašanje štetno za tim. Nisam bio s timom jer sam rehabilitirao koljeno. Kako je onda moje ponašanje štetno?"

Ivey je također izjavio da ga NBA možda neće više htjeti:

"Otkazat će me, ne žele ovo… Ali Bog je vjeran."

U svojoj tiradi spomenuo je i Stephena Curryja i LeBrona Jamesa, ističući da uspjesi u ligi neće biti bitni na Dan suda. Za njega je NBA od ulaska 2022. bila sve, dok nije upoznao Krista:

"Prije nego sam došao Gospodinu, NBA je bila sve za mene. Nisam znao Boga. Bio sam ovisnik o pornografiji, pijanac. Poslije pobjede osjećao sam se dobro. Ako Bog da, dobit ću priliku ponovno igrati."

