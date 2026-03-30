Mario Hezonja napušta Real? Hrvatski trener želi ga u svom klubu

Mario Hezonja, možda i najbolji igrač hrvatske košarkaške reprezentacije, nalazi se pred novim izazovom u svojoj karijeri. Iako je trenutno član Reala, situacija u španjolskom klubu nije mu u potpunosti odgovarala, a najnoviji razvoj događaja sugerira da bi Hezonja mogao promijeniti sredinu već sljedeće sezone.

Priča je povezana s njegovim novim agentom, Miškom Ražnatovićem, jednim od najutjecajnijih menadžera u regiji. Potpisom suradnje s Ražnatovićem, Hezonja je otvorio vrata novim opcijama na tržištu, čime se najavljuju mogući transferi unutar Europe, ali i eventualni povratak u NBA ligu. Iako ugovor s Realom Madridom uključuje otkup samo za NBA, opcija trajnog prelaska u drugu europsku momčad uopće nije isključena.

Prema posljednjim informacijama Backdoor Podcast-a, Hezonja zajedno s agentom aktivno istražuje tržište i potencijalne destinacije. Jedna od opcija koja se spominje uključuje čak i Dubai, kojeg vodi Jurica Golemac, dok s druge strane NBA ostaje otvorena kao dugoročna perspektiva.

Hezonjina važnost za Real neosporna je jer upravo je odigrao svoju 300. utakmicu za klub, a njegove brojke u Euroligi i španjolskom prvenstvu potvrđuju njegovu ulogu ključnog igrača. U Euroligi prosječno bilježi 13,2 poena i četiri skoka po utakmici, dok je u domaćem prvenstvu još učinkovitiji sa 16,2 poena i 4,2 skoka.

Sve oči sada su uprte u odluku hrvatskog reprezentativca, a sljedeća destinacija mogla bi dodatno oblikovati njegovu karijeru i status u europskoj i svjetskoj košarci.

