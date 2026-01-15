NBA večer puna priča: Zubac izvan terena, Matković iskoristio minute, Vučević odlučio

NBA večer donijela je niz zanimljivih utakmica, nekoliko ozljeda važnih igrača i zapažene individualne nastupe. Hrvatski košarkaši imali su različite uloge, Ivica Zubac nije nastupio, dok je Karlo Matković iskoristio svoju minutažu u pobjedi New Orleansa.

LA Clippersi su na domaćem parketu svladali Washington Wizardse sa 119:105 i upisali četvrtu uzastopnu pobjedu. Momčad iz Los Angelesa igrala je bez Ivice Zupca, koji je zbog ozljede lijevog skočnog zgloba preskočio susret. Clippersima je to ipak nije smetalo jer je Kawhi Leonard predvodio ekipu s 33 poena, dok je James Harden dodao 22 koša i osam asistencija. Kod Wizardsa je najbolji bio Kyshawn George s 23 poena, a momčad iz Washingtona upisala je četvrti poraz zaredom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

New Orleans Pelicansi su u napetoj završnici pobijedili Brooklyn Netse sa 116:113. Trey Murphy III bio je prvo ime susreta s 34 poena, dok je Zion Williamson dodao 25. Hrvatski reprezentativac Karlo Matković odigrao je 18 minuta i upisao osam poena, tri skoka, dvije blokade i jednu asistenciju. Brooklyn je produžio niz loših rezultata i upisao peti uzastopni poraz.

Sacramento Kingsi su pred svojim navijačima svladali New York Knickse sa 112:101, ali utakmicu je obilježila rana ozljeda Jalena Brunsona, koji je parket napustio već u prvoj četvrtini i nije se vraćao u igru. Kingse su do pobjede vodili DeMar DeRozan s 27 i Zach LaVine s 25 poena, dok je Dario Šarić ostao bez minuta.

Jedna od najzanimljivijih završnica viđena je u Chicagu, gdje su Bullsi slavili protiv Utah Jazza sa 128:126. Nikola Vučević bio je ključni igrač utakmice s 35 poena i pobjedničkim polaganjem četiri sekunde prije kraja. S druge strane, Brice Sensabaugh je s klupe Jazza postigao rekordnih 43 poena u karijeri, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Denver Nuggetsi su slavili na gostovanju u Dallasu sa 118:109. Jamal Murray ubacio je 33 poena, a Denver je stigao do treće pobjede zaredom. Dallas je, uz poraz, ostao i bez mladog Coopera Flagga koji je ozlijedio lijevi gležanj. Cleveland Cavaliersi su uvjerljivo nadigrali Philadelphiju sa 133:107, dok su Toronto Raptorsi slavili u Indianapolisu protiv Pacersa sa 115:101.

POGLEDAJTE VIDEO: Velike vijesti za ljubitelje borbe! RTL i VOYO osigurali su prava na novu sezonu FNC-a