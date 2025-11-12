FREEMAIL
SOMBORSKI MAJSTOR /

Jokić izdominirao Šarićevu momčad! Mrežama se širi nevjerojatan potez srpskog centra

Jokić izdominirao Šarićevu momčad! Mrežama se širi nevjerojatan potez srpskog centra
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Kingsi su izgubili sedam od prethodnih deset utakmica, a ovo im je bio treći poraz zaredom

12.11.2025.
8:50
Sportski.netHina
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
Košarkaši Sacramenta pred svojim su navijačima doživjeli osmi ovosezonski poraz, a svladao ih je Denver sa 122-108.

Kingsi su izgubili sedam od prethodnih deset utakmica, a ovo im je bio treći poraz zaredom, iako se prije dva dana u postavu vratio Domantas Sabonis, koji je na ovom dvoboju bio njihov najbolji igrač sa 19 koševa, osam skokova i četiri asistencije.

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr.

Kapetan hrvatske reprezentacije Dario Šarić ni na ovoj utakmici nije dobio priliku zaigrati. Trener Kingsa Doug Christie ponovno ga je ostavio na klupi. Šarić je nastupio u prve tri utakmice ove sezone, a od 27. listopada nije ulazio u igru.

Nuggetse je do osme ovosezonske pobjede ponovno predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 35 koševa, 15 skokova i sedam asistencija.

Društvenim mrežama širi se snimka njegove nevjerojatne asistencije preko cijelog terena kojeg možete pogledati dolje.

 

 

Nba Sacramento Kings Dario šarić Nikola Jokić
Jokić izdominirao Šarićevu momčad! Mrežama se širi nevjerojatan potez srpskog centra