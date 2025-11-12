Jokić izdominirao Šarićevu momčad! Mrežama se širi nevjerojatan potez srpskog centra

Košarkaši Sacramenta pred svojim su navijačima doživjeli osmi ovosezonski poraz, a svladao ih je Denver sa 122-108.

Kingsi su izgubili sedam od prethodnih deset utakmica, a ovo im je bio treći poraz zaredom, iako se prije dva dana u postavu vratio Domantas Sabonis, koji je na ovom dvoboju bio njihov najbolji igrač sa 19 koševa, osam skokova i četiri asistencije.

Kapetan hrvatske reprezentacije Dario Šarić ni na ovoj utakmici nije dobio priliku zaigrati. Trener Kingsa Doug Christie ponovno ga je ostavio na klupi. Šarić je nastupio u prve tri utakmice ove sezone, a od 27. listopada nije ulazio u igru.

Nuggetse je do osme ovosezonske pobjede ponovno predvodio srpski centar Nikola Jokić sa 35 koševa, 15 skokova i sedam asistencija.

Društvenim mrežama širi se snimka njegove nevjerojatne asistencije preko cijelog terena kojeg možete pogledati dolje.

JOKER FULL-COURT OUTLET... TOUCHDOWN 🎯



🏀 DEN/SAC on NBC & Peacock

📺 Check your local listings

📲 https://t.co/aZaelT8fxG pic.twitter.com/wawm1dhOCv — NBA (@NBA) November 12, 2025

