Jedan od prvih stranaca koji je zaigrao za Split, američki košarkaš Michael Ray Richardson umro je u utorak u dobi od 70 godina, objavio je jedan od njegovih bivših klubova New York Knicks.

Richardson je u NBA ligi igrao od 1978. do 1986. godine za Knickse, Golden State Warriorse i New Jersey Netse, četiri je puta bio "All-Star". Bio je četvrti izbor na draftu 1978. godine, tri je puta bio najbolji igrač lige u osvojenim loptama te je dva puta biran u najbolju obrambenu petorku najjače lige na svijetu.

No, zbog zloporabe droga 1986. godine zauvijek je izbačen iz NBA lige da bi kasnije tijekom karijere igrao za još 11 klubova, većinom u Italiji i Francuskoj, a sezonu 1991/92. je proveo kao član tadašnje Slobodne Dalmacije koja je bila aktualni europski prvak.

Richardsonov agent kazao je kako mu je nedavno dijagnosticiran rak prostate.

