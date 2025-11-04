Težak poraz Cibone na Kosovu: Već nakon prve četvrtine bilo je jasno što se sprema

Košarkaši Cibone doživjeli su težak poraz u 4. kolu Fiba Europa kupa gostujući kod kosovskog Bashkimija u Prizrenu, gdje je domaća momčad slavila sa 89-69 (19-7, 18-18, 28-19, 24-25).

Ciboni je to prvi poraz u skupini J, dok je Bashkimi došao do prve pobjede.

Već nakon prve četvrtine je momčad Ivana Rudeža zaostajala za 12 koševa (19-7), a domaći su tu prednost tijekom druge četvrtine povećali i na +16 (33-17). Serijom 8-0 pred kraj prvog poluvremena Cibona je svela svoj zaostatak na samo osam koševa (33-25), ali su se domaći vratili na +12 (37-25) s istekom druge četvrtine.

U drugoj polovici treće četvrtine Bashkimi je prelomio dvoboj, kad je od 47-35 u 25. minuti domaća momčad došla do 60-38 u 28. minuti. Cibona se više nije uspjela spustiti ispod 20 koševa zaostatka, a Bashkimi je došao i do +26 (87-61) na 1:46 minuta prije kraja. Cibona je do kraja uspjela smanjiti na okruglih -20 (89-69).

Matej Rudan je sa 18 koševa predvodio strijelce Cibone, među kojima je dvoznamenkasti učinak imao još samo Žan Šiško sa 13 poena, čemu je dodao i osam asistencija te šest skokova.

U pobjedničkoj momčadi šestorica igrača su imali dvoznamenkasti broj koševa, a najbolji je bio Jeremiah Bailey sa 16 poena i 11 skokova. Po 14 koševa su ubacili Kyan Anderson i Isaiah Cousins, koji je imao i sedam asistencija.

Cibona je i dalje vodeća u skupini s učinkom 3-1. Talijanska Reggiana je na 2-1, francuski Dijon na 1-2, a Bashkimi ima 1-3.

