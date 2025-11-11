Pao je rekord Kobea Bryanta, Zubac 'ono svoje', briljirao još jedan Hrvat

Los Angeles Clipperse izgubili su na svom parketu od Atlante (105-102), a Ivica Zubac je imao "double-double" učinak od 13 koševa i 12 skokova.

James Harden zabilježio je svoj sedmi triple-double karijere s 45 poena, 11 asistencija i 10 skokova, ali nije uspio spriječiti Los Angeles Clipperse da izbjegnu peti uzastopni poraz. Čeh Vit Krejči za Atlantu postigao je osobni rekord od 28 poena, uz osam trica i šut 8-10, što je također njegov osobni rekord. Krejči je blokirao pokušaj Clippersa za tri poena za izjednačenje u posljednjim sekundama, a kod Hawksa je briljirao i Kristaps Porzingis (20).

Phoenix Sunsi su kod kuće s 121-98 svladali New Orleans Pelicanse, za koje je Karlo Matković postigao 11 koševa, te po dva skoka i asista. Grayson Allen odigrao je utakmicu karijere s 42 poena i 10 trica, čime je oborio i klupski rekord,a Royce O'Neale dodao je 14 poena. Allen je preuzeo vodstvo u NBA ligi s 46 trica ove sezone. Trey Murphy III imao je 21 poen i 10 skokova za Pelicanse, koji su izgubili osam od 10 zadnjih utakmica, a igrali su bez Ziona Williamsona (ozljeda tetive koljena), Jordana Poolea (kvadriceps) i Yvesa Missija (bolest).

Pao je negativni rekord Kobea Bryanta

Cade Cunningham postigao je 46 poena, što je njegov osobni rekord, uz triple-double, a domaći Detroit Pistonsi su se oporavili od dvoznamenkastog zaostatka u posljednjih pet minuta regularnog dijela utakmice, pobijedivši uprodužetku pobijedili Washington Wizardse 137-135. Cunningham je pogodio 16 od 18 slobodnih bacanja, a imao je i 12 skokova, 11 asistencija i pet ukradenih lopti u sedmoj uzastopnoj pobjedi Pistonsa. No, njegov 31 promašeni šut NBA je rekord za najviše promašenih šuteva iz igre otkad se ta statistika prati 1983., srušivši rekord Kobea Bryanta od 30 promašaja 7. studenog 2002. Tricom u posljednjoj sekundi Danissa Jenkinsa iz Detroita utakmica je otišla u produžetak. Jenkins je imao 24 poena i osam skokova, a suigrač Jalen Duren 19 poena i 14 skokova. CJ McCollum je postigao 42 poena za Washington, koji je izgubio devet utakmica zaredom.

Miami je slavio protiv Cavaliers 140-138 u produžetku, uz 33 koša Normana Powella, te sjajnim Andrew Wigginsom (23), koji je postigao pobjednički koš. Donovan Mitchell je predvodio Cleveland s 28 poena, 15 skokova i osam asistencija. Hunter je imao 23 poena, a Evan Mobley dodao je 21 poen i 10 skokova. Heat je poboljšao svoj omjer na 5-0 kod kuće.

Brilijantni Wembanyama i Dončić

Milwaukee Bucksi su sa 116-114 svladali u gostima Dallas Mavericks, a Milwaukee je prebrodio zaostatak od 13 poena u posljednjoj četvrtini i noć karijere novaka Coopera Flagga. Flagg je imao rekordnih 26 poena za Dallas i bio je briljantan u završnici, kada je Dallas vodio 92-79 10 minuta prije kraja utakmice, no Bucksi su preko Gianisa Antetokounmpa (30) i Kylea Kuzme (26) kreirali preokret.

Victor Wembanyama postigao je 38 poena, uz 12 skokova, te je uvježbao izjednačenje i trice u posljednjoj minuti, čime je San Antonio pobijedio Chicago. De'Aaron Fox dodao je 21 poen za Spurse, koji su u četvrtoj četvrtini nadmašili Bullse 32-19 i Chicagu nanijeli treći uzastopni poraz.

Luka Dončić postigao je 38 koševa i odveo Los Angeles do pobjede kod Charlottea (121-111). Austin Reaves dodao je 24 poena, a Rui Hachimura 21 poen za Lakerse, koji su pobijedili u pet od šest gostujućih utakmica. Miles Bridges pogodio je sedam trica i postigao 34 poena za Hornetse, koji su pretrpjeli treći uzastopni poraz.

