New York Knicks su uvjerljivo sa 134-98 pobijedili Brooklyn Netse čime su ostali neporaženi u Madison Square Gardenu, a Karl-Anthony Towns je ostvario još jedan double-double.

Towns je utakmicu završio s 28 poena i 12 skokova za Knickse, koji imaju omjer na domaćem terenu 6-0 ove sezone. Ovo je osmi double-double učinak za Townsa i njegov 66. u 81 utakmici regularne sezone otkako su ga Knicksi doveli 2. listopada 2024. Jalen Brunson i OG Anunoby postigli su po 19 poena za Knickse koji su šutirali 54,5 posto poena, uključujući 45,9 posto (17 od 37) za tricu, dok su Netse ograničili na 40,2 posto šuta. Michael Porter Jr. predvodio je Netse, koji su izgubili devet od prvih 10 utakmica, ove sezone, s 25 poena.

NBA

Minnesota Timberwolves su u gostima s visokih 144-117 nadigrali Sacramento Kingse koji su izgubili šest od zadnjih osam utakmica. Anthony Edwards postigao je najviše poena za pobjedničku momčad, 26, Jaden McDaniels je dodao 21 koš, dok je Rudy Gobert završio s 19 poena i 12 skokova. Julius Randle postigao je 19 poena, Naz Reid 13, a Jaylen Clark i Rob Dillingham svaki su dodali po 11 s klupe za Minnesotu koja je pobijedila u svojoj četvrtoj utakmici u pet nastupa. Zach LaVine s 26 poena predvodio je Kingse, a slijede ga DeMar DeRozan s 22 i Domantas Sabonis s 20 poena i 13 skokova. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Kingsa.

Detroit Pistons su na gostovanju sa 111-108 bili bolji od Philadelphia 76ersa, a Cade Cunningham je s 26 poena i 11 asistencija bio najučinkovitiji u redovima pobjedničke momčadi. Jalen Duren je dodao 21 poen i 16 skokova, a Duncan Robinson 17 poena za Detroit koji je produžio niz pobjeda na šest utakmica i popravio omjer na 8-2, što je njihov najbolji početak sezone od sezone 2005./06. Tyrese Maxey je postigao 33 poena za Sixerse, ali se njegov pokušaj trice za izjednačenje na zvuk sirene za kraj odbio od obruča. Andre Drummond je dodao 17 ubačaja i 12 skokova.

Golden State Warriorsi su u San Franciscu sa 114-83 nadigrali Indiana Pacerse iako su bili bez Stepha Curryja. U njegovu odsustavu Jimmy Butler III predvodio je strijelce s 21 poenom, devet skokova, sedam asistencija i dvije ukradene lopte, a Quinten Post i Brandin Podziemski završili su s po 14 poena. Kod Pacersa najbolji je bio Andrew Nembhard s 14 poena i devet asistencija, što je najviše na utakmici.

Houston Rocketsi su, predvođeni Kevinom Durantom, u gostima sa 122-115 svladali Milwaukee Buckse. Durant je postigao 31 poen i sedam asistencija za Rocketse koji su uspjeli nadoknaditi zaostatak od 14 poena i pobijediti domaći Milwaukee. Alperen Sengun dodao je 23 poena, 11 skokova i sedam asistencija, dok je Jabari Smith imao 16 poena i devet skokova. Giannis Antetokounmpo zabio je najviše koševa na utakmici, 37 poena, i ugrabio je osam skokova, ali je promašio četiri slobodna bacanja u posljednjih 90 sekundi. Ryan Rollins dodao je 19 poena.

Boston Celticsi su sa 111-107 u gostima pobijedili Orlando Magic zahvaljujući niz od tri trice pred kraj zadnje četvrtine. Jaylen Brown je predvodio Celticse s 27 poena, i on je zabio prvu od trice na kraju zadnje četvrtine, minutu i pol prije kraja. Nakon njega je tricu zabio Derrick White, koji je utakmicu završio s 21 poenom, a onda je i Walsh ubacio treću uzastopnu tricu za Boston 12 sekundi prije kraja. Najbolji strijelci Magica, Paulo Banchero i Franz Wagner, završili su s 28 i 20 poena, ali su zajedno šutirali samo 1 od 9 iz daljine. Jalen Suggs je za Orlando dodao 20 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Oklahoma City Thunder su u gostima sa 114-100 bili bolji od Memphis Grizzliesa, a uspjeli su nadoknaditi zaostatak od 19 koševa iz prvo+g poluvremena.Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 35 koševa, od čega 22 poena u drugom poluvremenu. Dodao je sedam skokova i šest asistencija dok je Thunder ostvario svoju 10. uzastopnu pobjedu nad Grizzliesima u regularnoj sezoni. Chet Holmgren i Ajay Mitchell ubacili su svaki po 21 poen za Oklahoma City, a Isaiah Hartenstein pridonio je s 18 poena i 13 skokova. Memphis je predvodio Jaren Jackson Jr., koji je postigao 17 poena uz sedam skokova.

