TUGA /

Preminula je NBA legenda koja je pobijedila Hrvatsku u kultnom finalu

Preminula je NBA legenda koja je pobijedila Hrvatsku u kultnom finalu
×
Foto: Profimedia

1996. je s američkom reprezentacijom osvojio olimpijsko zlato u Atlanti

10.11.2025.
8:03
Sportski.net
Profimedia
Tužna vijest potresla je američki sportski svijet, točnije, košarkaški jer je u 89. godini života preminuo Lenny Wilkens, trostruki član kuće slavnih. 

Ušao je u košarkašku kuću slavnih kao igrač, trener i član Dream teama iz 1992. Wilkens je tijekom 15-godišnje igračke karijere devet puta nastupio na All-Star utakmici za St. Louis Hawkse, Seattle SuperSonicse i Cleveland Cavalierse.

 

Sve o NBA-u čitajte na portalu Net.hr.

Kao trener je SuperSonicse doveo do osvajanja prvenstva 1979. godine, a umirovio se kao najuspješniji glavni trener u povijesti lige, ostvarivši 1332 pobjede tijekom 32-godišnjeg mandata u šest različitih franšiza. Kao trener je vodio 2,487 utakmica što je najviše u povijesti. 

1996. je s američkom reprezentacijom osvojio olimpijsko zlato u Atlanti, a u Barceloni je 4 godine ranije bio pomoćnik kada je Dream team svladao Hrvatsku u finalu. 

NbaDream TeamOi 1992
