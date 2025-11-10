Preminula je NBA legenda koja je pobijedila Hrvatsku u kultnom finalu

Tužna vijest potresla je američki sportski svijet, točnije, košarkaški jer je u 89. godini života preminuo Lenny Wilkens, trostruki član kuće slavnih.

Ušao je u košarkašku kuću slavnih kao igrač, trener i član Dream teama iz 1992. Wilkens je tijekom 15-godišnje igračke karijere devet puta nastupio na All-Star utakmici za St. Louis Hawkse, Seattle SuperSonicse i Cleveland Cavalierse.

Lenny Wilkens, Hall of Fame basketball player and coach, has died at 88.



Wilkens, who was known as the godfather of Seattle basketball, played for 15 seasons and his 1,332 wins as a head coach rank third all-time. pic.twitter.com/Rh7kGaKzbP — Yahoo Sports (@YahooSports) November 9, 2025

Kao trener je SuperSonicse doveo do osvajanja prvenstva 1979. godine, a umirovio se kao najuspješniji glavni trener u povijesti lige, ostvarivši 1332 pobjede tijekom 32-godišnjeg mandata u šest različitih franšiza. Kao trener je vodio 2,487 utakmica što je najviše u povijesti.

1996. je s američkom reprezentacijom osvojio olimpijsko zlato u Atlanti, a u Barceloni je 4 godine ranije bio pomoćnik kada je Dream team svladao Hrvatsku u finalu.

