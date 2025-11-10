Preminula je NBA legenda koja je pobijedila Hrvatsku u kultnom finalu
1996. je s američkom reprezentacijom osvojio olimpijsko zlato u Atlanti
Tužna vijest potresla je američki sportski svijet, točnije, košarkaški jer je u 89. godini života preminuo Lenny Wilkens, trostruki član kuće slavnih.
Ušao je u košarkašku kuću slavnih kao igrač, trener i član Dream teama iz 1992. Wilkens je tijekom 15-godišnje igračke karijere devet puta nastupio na All-Star utakmici za St. Louis Hawkse, Seattle SuperSonicse i Cleveland Cavalierse.
Lenny Wilkens, Hall of Fame basketball player and coach, has died at 88.— Yahoo Sports (@YahooSports) November 9, 2025
Wilkens, who was known as the godfather of Seattle basketball, played for 15 seasons and his 1,332 wins as a head coach rank third all-time. pic.twitter.com/Rh7kGaKzbP
Kao trener je SuperSonicse doveo do osvajanja prvenstva 1979. godine, a umirovio se kao najuspješniji glavni trener u povijesti lige, ostvarivši 1332 pobjede tijekom 32-godišnjeg mandata u šest različitih franšiza. Kao trener je vodio 2,487 utakmica što je najviše u povijesti.
1996. je s američkom reprezentacijom osvojio olimpijsko zlato u Atlanti, a u Barceloni je 4 godine ranije bio pomoćnik kada je Dream team svladao Hrvatsku u finalu.
