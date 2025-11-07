Čudovišna partija Ivice Zubca: Hrvat dominirao, Amerikanci traže istragu FBI-a

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac postigao je 23 koša i imao 11 skokova, ali njegova odlična predstava nije pomogla LA Clippersima koji su poraženi na gostovanju kod Phoenix Sunsa sa 115-102 u jedinoj sinoćnjoj utakmici odigranoj u NBA ligi.

Zubac je za 27 minuta pogodio osam od 14 šutova iz igre te realizirao sedam od osam slobodnih bacanja, a imao je i dvije asistencije, dvije ukradene i dvije izgubljene lopte. To mu je najbolji učinak ove sezone.

'FBI, istražite ovo'

Zubac uopće nije ulazio u igru u posljednjoj četvrtini, a to se nije svidjelo navijačima LA Clippersa, koji su odmah kritizirtali trenera, ali i označavali FBI na društvenim mrežama, aludirajući na skandal koji trese NBA ligu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Skandal je nastao jer je šest osoba optuženo za korupciju jer su otkrili tajne informacije o igračima i momčadima, što je korišteno za zaradu na kladionicama. Uhićen je bio i košarkaš Miami Heata, Terry Rozier, koji je ranije najavio da će ranije napustiti igru u utakmici zbog ozljede, a ta informacija je iskorištena za zaradu na kladionici.

Zato su i navijači označavali FNI na društvenim mrežama, a jedan od njihovih komentara bio je:

"Dakle, Ivica Zubac ne igra cijelu zadnju četvrtinu, a razlika je samo 14 poena. Da, kako da ne. FBI, istražite ove budale."

NBA pratite na portalu Net.hr

Momčad koju vodi Tyronn Lue je na ovom gostovanju bila značajno oslabljena, jer u sastavu nije bilo Jamesa Hardena, zbog osobnih razloga, kao ni ozlijeđenog Kawhija Leonarda.

Uz hrvatskog centra jedini je u početnoj petorci Derrick Jones imao dvoznamenkasti učinak sa deset poena. Od igrača s klupe najuspješniji su bili Cam Christie sa 17 koševa, John Collins sa 13 te Bogdan Bogdanović sa 12 poena i pet asistencija.

Foto: Christian Petersen/getty Images/profimedia

Najbolji u pobjedničkoj momčadi bili su Jalen Green sa 29 koševa i Devin Booker sa 24 poena, sedam asistencija i šest skokova.

Gosti su imali minimalnu prednost na poluvremenu (51-48), ali je Phoenix "eksplodirao" u trećoj četvrtini, u kojoj su igrači Otta Jordana ubacili čak 40 poena, a primili samo 23 te prelomili utakmicu.

LA Clippersi su nakon trećeg uzastopnog poraza pali na učinak 3-5 i nalaze se na 12. mjestu ljestvice Zapadne konferencije NBA lige. Phoenix je trećom pobjedom u zadnja četiri nastupa došao do devetog mjesta s učinkom 4-5.

POGLEDAJTE VIDEO: Postavili smo Kovačeviću tri ključna pitanja nakon teškog poraza Dinama od Celte