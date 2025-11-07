Čudovišna partija Ivice Zubca: Hrvat dominirao, Amerikanci traže istragu FBI-a
Unatoč izvrsnom nastupu našeg Zubca, njegovi Clippersi nisu uspjeli izbijeći poraz
Hrvatski košarkaš Ivica Zubac postigao je 23 koša i imao 11 skokova, ali njegova odlična predstava nije pomogla LA Clippersima koji su poraženi na gostovanju kod Phoenix Sunsa sa 115-102 u jedinoj sinoćnjoj utakmici odigranoj u NBA ligi.
Zubac je za 27 minuta pogodio osam od 14 šutova iz igre te realizirao sedam od osam slobodnih bacanja, a imao je i dvije asistencije, dvije ukradene i dvije izgubljene lopte. To mu je najbolji učinak ove sezone.
'FBI, istražite ovo'
Zubac uopće nije ulazio u igru u posljednjoj četvrtini, a to se nije svidjelo navijačima LA Clippersa, koji su odmah kritizirtali trenera, ali i označavali FBI na društvenim mrežama, aludirajući na skandal koji trese NBA ligu
Skandal je nastao jer je šest osoba optuženo za korupciju jer su otkrili tajne informacije o igračima i momčadima, što je korišteno za zaradu na kladionicama. Uhićen je bio i košarkaš Miami Heata, Terry Rozier, koji je ranije najavio da će ranije napustiti igru u utakmici zbog ozljede, a ta informacija je iskorištena za zaradu na kladionici.
Zato su i navijači označavali FNI na društvenim mrežama, a jedan od njihovih komentara bio je:
"Dakle, Ivica Zubac ne igra cijelu zadnju četvrtinu, a razlika je samo 14 poena. Da, kako da ne. FBI, istražite ove budale."
Momčad koju vodi Tyronn Lue je na ovom gostovanju bila značajno oslabljena, jer u sastavu nije bilo Jamesa Hardena, zbog osobnih razloga, kao ni ozlijeđenog Kawhija Leonarda.
Uz hrvatskog centra jedini je u početnoj petorci Derrick Jones imao dvoznamenkasti učinak sa deset poena. Od igrača s klupe najuspješniji su bili Cam Christie sa 17 koševa, John Collins sa 13 te Bogdan Bogdanović sa 12 poena i pet asistencija.
Najbolji u pobjedničkoj momčadi bili su Jalen Green sa 29 koševa i Devin Booker sa 24 poena, sedam asistencija i šest skokova.
Gosti su imali minimalnu prednost na poluvremenu (51-48), ali je Phoenix "eksplodirao" u trećoj četvrtini, u kojoj su igrači Otta Jordana ubacili čak 40 poena, a primili samo 23 te prelomili utakmicu.
LA Clippersi su nakon trećeg uzastopnog poraza pali na učinak 3-5 i nalaze se na 12. mjestu ljestvice Zapadne konferencije NBA lige. Phoenix je trećom pobjedom u zadnja četiri nastupa došao do devetog mjesta s učinkom 4-5.
