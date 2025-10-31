Wembanyamu usporedili s Jordanom, njegov odgovor obilazi svijet

San Antonio Spursi su prvi put u klupskoj povijesti stigli do omjera 5-0 i to zahvaljujući 107-101 domaćoj pobjedi protiv Miami Heata.

Briljantan je u sastavu Spursa opet bio Victor Wembanyama sa 27 pogodaka, 18 skokova, 6 asistencija i 5 blokada, Stephon Castle je dodao 21 ubačaj, 8 asistencija i 6 skokova, dok su Heat u igri do pred sam kraj dvoboja držali Bam Adebayo sa 31 pogotkom i 10 skokova te Andrew Wiggins sa 24 koša.

Nakon utakmice u fokusu je bio Wembanyama kojemu je stiglo i vrlo zanimljivo pitanje, usporedili su ga s legendarnim Michaelom Jordanom nakon što je upisao vezane utakmice s ukradenim loptama i pet blokada.

"Osjećaj je sjajan. Nije ovo slučajno, nismo slučajno povezali pet pobjeda. Radili smo za to. Počeli smo dobro novu sezonu i želimo da ovaj niz traje što je duže moguće. Sjajno je jer je ovo bila teška utakmica i lijepo je pobijediti je. Razmišljao sam o petoj pobjedi i drago mi je da sam dio svega ovoga", rekao je pa odgovorio na usporedbu s Jordanom:

"Zanima me je li on to radio u pobjedama ili porazima. Za mene je to sporedna stvar. Nadam se da ćemo se nekada okrenuti i biti ponosni na to, ali trenutno kada gubimo nisam zadovoljan".

