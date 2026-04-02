STRAVA

Horor u Beogradu: Navijači Partizana topovskim udarom pogodili dijete

Horor u Beogradu: Navijači Partizana topovskim udarom pogodili dijete
Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul/imago sportfotodienst/Profimedia

Navijači su radili incidente od prve sekunde utakmice Partizana i Crvene zvezde

2.4.2026.
22:17
M.G.
Navijači Partizana, Grobari, napravili su ogroman incident na utakmici Eurolige protiv Crvene zvezde nakon što su topovskim udarom pogodili dijete, piše Kurir.

Nakon toga nastala je drama međ roditeljima koji su s djecom došli na utakmicu i odmah su napustili tribine.

U trenutku pisanja teksta nema više informacija o stanju stradalog djeteta.

Utakmica Zvezde i Partizana igra se u uzavreloj atmosferi te su navijači oba kluba radili incidente.

U jednom trenutku navijači Crene zvezde, Delije, su provocirali Grobare tako da su im vikali 'ustaše', na što su navijači Partizana uzvratili bacanjem topovskih udara u njihovom smjeru. 

Topovski UdarDijeteGrobariPartizanCrvena ZvezdaDelijeEuroliga
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
