Horor u Beogradu: Navijači Partizana topovskim udarom pogodili dijete

Navijači Partizana, Grobari, napravili su ogroman incident na utakmici Eurolige protiv Crvene zvezde nakon što su topovskim udarom pogodili dijete, piše Kurir.

Nakon toga nastala je drama međ roditeljima koji su s djecom došli na utakmicu i odmah su napustili tribine.

U trenutku pisanja teksta nema više informacija o stanju stradalog djeteta.

Utakmica Zvezde i Partizana igra se u uzavreloj atmosferi te su navijači oba kluba radili incidente.

U jednom trenutku navijači Crene zvezde, Delije, su provocirali Grobare tako da su im vikali 'ustaše', na što su navijači Partizana uzvratili bacanjem topovskih udara u njihovom smjeru.

