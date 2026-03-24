Stravična scena u NBA ligi! Igrač Warriorsa iznesen na nosilima nakon užasne ozljede

Košarkaš Golden State Warriors Moses Moody teško je ozlijedio koljeno u dramatičnoj pobjedi 137:131 protiv Dallas Mavericks. U završnici produžetka srušio se pod košem nakon kontranapada i u bolovima napustio parket na nosilima, ostavivši suigrače u šoku.

Do ozljede je bio jedan od najboljih na terenu s 23 poena, a težina ozljede zasad nije poznata. Trener Steve Kerr potvrdio je da je Moody obavio početne pretrage, dok ga detaljan pregled tek čeka u Kaliforniji.

Moses Moody just suffered a horrific non-contact knee injury on a fast break dunk.



Ironično, ovo mu je bila povratnička utakmica nakon deset propuštenih zbog druge ozljede. Unatoč pobjedi koja ih drži u borbi za doigravanje, Warriorse je zasjenio težak udarac i zabrinutost za mladog igrača.

POGLEDAJTE VIDEO: NBA zvijezde zaigrale košarku na Pozdravu suncu, Mann: 'Kukoč mi je jedan od omiljenih igrača'