Stravična scena u NBA ligi! Igrač Warriorsa iznesen na nosilima nakon užasne ozljede
Ironično, ovo mu je bila povratnička utakmica nakon deset propuštenih zbog druge ozljede...
Košarkaš Golden State Warriors Moses Moody teško je ozlijedio koljeno u dramatičnoj pobjedi 137:131 protiv Dallas Mavericks. U završnici produžetka srušio se pod košem nakon kontranapada i u bolovima napustio parket na nosilima, ostavivši suigrače u šoku.
Do ozljede je bio jedan od najboljih na terenu s 23 poena, a težina ozljede zasad nije poznata. Trener Steve Kerr potvrdio je da je Moody obavio početne pretrage, dok ga detaljan pregled tek čeka u Kaliforniji.
Moses Moody just suffered a horrific non-contact knee injury on a fast break dunk.— Hater Report (@HaterReport) March 24, 2026
Ironično, ovo mu je bila povratnička utakmica nakon deset propuštenih zbog druge ozljede. Unatoč pobjedi koja ih drži u borbi za doigravanje, Warriorse je zasjenio težak udarac i zabrinutost za mladog igrača.
