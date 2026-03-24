SAMO JE PAO /

Stravična scena u NBA ligi! Igrač Warriorsa iznesen na nosilima nakon užasne ozljede

Stravična scena u NBA ligi! Igrač Warriorsa iznesen na nosilima nakon užasne ozljede
Foto: Sam Hodde/Getty images/Profimedia

Ironično, ovo mu je bila povratnička utakmica nakon deset propuštenih zbog druge ozljede...

24.3.2026.
8:52
Sportski.net
Sam Hodde/Getty images/Profimedia
Košarkaš Golden State Warriors Moses Moody teško je ozlijedio koljeno u dramatičnoj pobjedi 137:131 protiv Dallas Mavericks. U završnici produžetka srušio se pod košem nakon kontranapada i u bolovima napustio parket na nosilima, ostavivši suigrače u šoku.

Do ozljede je bio jedan od najboljih na terenu s 23 poena, a težina ozljede zasad nije poznata. Trener Steve Kerr potvrdio je da je Moody obavio početne pretrage, dok ga detaljan pregled tek čeka u Kaliforniji.

 

 

Ironično, ovo mu je bila povratnička utakmica nakon deset propuštenih zbog druge ozljede. Unatoč pobjedi koja ih drži u borbi za doigravanje, Warriorse je zasjenio težak udarac i zabrinutost za mladog igrača.

POGLEDAJTE VIDEO: NBA zvijezde zaigrale košarku na Pozdravu suncu, Mann: 'Kukoč mi je jedan od omiljenih igrača'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
