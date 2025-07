Novi video Luke Dončića oduševio navijače: Nevjerojatna transformacija

Mjesec dana dijeli nas do Eurobasketa. Na njemu će Sloveniju predvoditi jedna od najvećih zvijezdi u svijetu košarke, Luka Dončić koji je videom s treninga oduševio sve, a posebice slovenske navijače.

Naime, na videu je jedan potpuno novi Luka Dončić kada govorimo o fizičkoj spremi. Često je Luka u posljednje vrijeme bio predmetom sprdnje zbog viška kilograma, ali na posljednjem videu izgleda nikada bolje. Ne samo to, Luka je na videu odlično raspoložen i pogađa tricu s polovice terena.

He makes it look too easy 🔥



IG/gajcresnik pic.twitter.com/RkdThi2rrR — Luka Updates (@LukaUpdates) July 25, 2025

Slovenski navijači bit će oduševljeni ovom transformacijom kao i ljubitelji Lakersa. Eurobasket za Sloveniju kreće 28. kolovoza, a Slovenci su u skupini s Islandom, Francuskom, Poljskom, Belgijom i Izraelom.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb u novu sezonu bez dva ključna igrača i povratnikom na klupu: 'Bit ćemo još bolji'