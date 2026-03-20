Obiteljska drama mu ne može ništa! Luka Dončić igra bolje nego ikad, zabio je 60 koševa

Sinoć je u NBA odigrano osam utakmicu a večer je obilježio još jednom Slovenac Luka Dončić koji je pobjedi svojih Los Angeles Lakersa nad domaćim Miami Heatom 134-126 zabio 60 koševa.

Lakersi su do svoje osme pobjede zaredom stigli u gostima, nikad neki igrač nije sam ubacio toliko koševa Heatu. U pobjedi Lakersi s triple-double učinkom sudjelovao je i LeBron James koji je utakmicu završio s 19 koševa, 15 skokova i 10 asistencija. To je bio tek Jamesov drugi triple-double sezone. Dončić, koji je ušao u dan vodeći u NBA ligi s prosjekom od 32,9 poena, pogodio je 18 od 30 šuteva iz igre, devet od 17 trica i 15 od 19 slobodnih bacanja. Bam Adebayo predvodio je Miami s 28 poena i 10 skokova. Heat ima omjer 1-3 otkako je Adebayo postigao 83 poena protiv Washingtona 10. ožujka, što je druga utakmica s najviše postignutih poena u povijesti NBA lige.James Harden imao je prethodni rekord protiv Miamija s 58 poena. Do te brojke došao je kao član Houston Rocketsa 28. veljače 2019.

San Antonio Spursi su sa 101-100 kod kuće svladali Phoenix Sunse, a pobjednički koš zabio je 1,1 sekundu prije kraja Victor Wembanyama. Francuz je na kraju utakmicu završio s 34 ubačaja i 12 skokova dok je San Antonio tijesno pobijedio gostujući Phoenix.

De'Aaron Fox dodao je 23 poena, a Julian Champagnie 14 u četvrtoj uzastopnoj pobjedi Spursa. Collin Gillespie postigao je 24 poena, a Devin Booker 22 za Sunse koji su sedmi na Zapadu (39-31).Sunsi su na poluvremenu vodili sa sedam poena razlike, uoči posljednje trećine sa šest, a uoči posljednje trećine sa 10, a onda se probudio San Antonio, koji je odgovorio serijom 8-0. Nakon što je Rasheer Fleming iz Phoenixa promašio dva slobodna bacanja 11,1 sekundi prije kraja, Wembanyama je primio loptu i zabio šut s pet metara.

Spursi, koji su drugi u Zapadnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 52-18, osigurali su mjesto u doigravanju i tako prekinuli šestogodišnju sušu.

New Orleans Pelicansi su produžili niz domaćih pobjeda na sedam utakmica pobjedom od 105-99 nad Los Angeles Clippersima.

Trey Murphy III postigao je 27 poena, Saddiq Bey postigao je 20 poena, a Zion Williamson 15 za Pelicanse, koji su osvojili drugu seriju protiv Clippersa nakon pobjede od 124-109, također kod kuće, u srijedu navečer. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je odigrao 23 minute za Pelicanse, ali je imao loštu šutersku večer, gađao je iz igre 0/6 (trice 0/4) i zabio je tri koša, sve s linije slobodnih bacanja, dodavši tome pet skokova, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu.Derrick Jones Jr. postigao je 22 poena, John Collins 18, a Bogdan Bogdanović 16 za Clipperse, koji su izgubili četvrtu utakmicu zaredom.

Charlotte Hornets su na svom terenu sa 130-111 nadigrali Orlando Magic, a do pobjede ih je predvodio Coby White s 27 poena. Brandon Miller je ubacio 25 koševa, a LaMelo Ball 20 poena za Charlotte koja je pobijedila četverti put u zadnjih pet utakmica. Kod Magica, koji je u jednom dijelu utakmice zaostajao 35 koševa, najbolji je bio Desmond Bane s 24 poena, dok je Paolo Banchero dodao 20. Charlotte je deseta u Istočnoj konferenciji (36-34), a Orlando sedmi (38-31).

Prva momčad Istoka Detroit Pistonsi (50-19) su lako sa 117-95 u gostima svldali Washington Wizardse.

Jalen Duren je sakupio 24 poena i 11 skokova, a Paul Reed je dodao 17 poenaza Detroit, koji je prvi put od sezone 2007./08. dosegao razinu od 50 pobjeda. Kod Wizardsa, koji su izgubili 14 utakmica zaredom, Tristan Vukčević je postigao je 21 pogodaka, a novak Will Riley je dodao 15 poena.

Cleveland Cavaliers su sa 115-110 bili bolji od Chicago Bullsa, a James Harden je pogodio sedam trica na putu do 36 poena. Evan Mobley je dodao 26 poena za Cleveland koji je četvrti na istoku s omjerom 43-27. Mobley je ugrabio i 14 skokova, a osim njega double-double učinak ostvario je i Jaylon Tyson koji je ubacio 18 koševa uz 11 skokova. Tre Jones je predvodio Bullse s 20 poena, Nick Richards je postigao 16, a Josh Giddey je imao najviše asistencija, 19.

Utah Jazz su u Salt Lake Cityju sa 128-96 nadigrali Milwaukee Buckse, a rookie Ace Bailey je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao sa sezonskim rekordom od 33 poena. Elijah Harkless ostvario je rekorde karijere od 23 poena i 10 asistencija, a Cody Williams također je imao 23 poena za Jazz koji je prekinuo niz od četiri poraza. Pobjeda je bila tek treća u posljednjih 15 utakmica za Utah. Dvostruki MVP Giannis Antetokounmpo propustio je drugu utakmicu zaredom zbog istegnuća lijevog koljena, a Bucksi su izgubili deseti put u posljednjih 12 utakmica. Ryan Rollins postigao je 15 poena, a Cam Thomas dodao je 14 s klupe. Milewaukee je 11. momčad Istočne konferencije s omjerom pobjeda i poraza 28-41.

Philadelphia 76ersi su na gostovanju sa 139-118 pobijedili Sacramento Kingse, a VJ Edgecombe, Quentin Grimes i Justin Edwards zajedno su postigli 97 poena.Edgecombe, koji je preuzeo vodstvo momčadi u odsutnosti Joela Embiida, Paula Georgea i Tyresea Maxeyja, predvodio je Sixerse u pobjedi s 38 koševa. Edwards je postigao 32 poena, što je njegov osobni rekord, a Grimes 27, što je dovelo 76erse (38-32) do treće pobjede u posljednje četiri utakmice. Edgecombe je također imao 11 asistencija, što je najviše u utakmici, dok je Drummond imao 13 poena, 11 skokova, što je najviše u momčadi, i tri blokade.U redovima Kingsa, (18-53), koji su izgubili drugi put zaredom, najbolji je bio Maxime Raynaud s 30 poena.

