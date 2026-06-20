Hezonja se oprostio od šefa uz poruku koja je nasmijala navijače: 'Odgovori na poruke ponekad..'

Promjene u košarkaškoj sekciji Real Madrid nastavljaju se nakon sezone bez osvojenog trofeja. Klub je napustio Sergio Rodríguez, koji je nakon završetka igračke karijere preuzeo funkciju sportskog direktora, ali se na toj poziciji zadržao tek jednu sezonu.

Legendarni španjolski razigravač odluku o odlasku potvrdio je putem društvenih mreža, istaknuvši kako je nakon detaljnog promišljanja obavijestio predsjednika kluba da završava svoj mandat.

"Nakon pažljivog promišljanja, danas poslijepodne obavijestio sam predsjednika o odluci da završim svoj mandat sportskog direktora naše košarkaške sekcije. Iskreno sam mu zahvalio na prilici i povjerenju koje mi je ukazao tijekom ove sezone", poručio je Rodríguez.

Njegov odlazak dolazi u razdoblju velikih promjena unutar kluba, nakon što se na jednu od ključnih funkcija vratio Juan Carlos Sánchez. U Madridu se nadaju kako će reorganizacija pomoći momčadi da se što prije vrati na vrh europske košarke.

Među prvima koji su reagirali na Rodríguezovu objavu bio je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Hezonja je javno zahvalio bivšem sportskom direktoru, ali i ostalim ljudima koji su posljednjih mjeseci napustili klub.

"Prijatelju moj, iznimno sam ponosan na tebe! Ti, Marty i Paco stvorili ste izvanredne temelje, pomogli klubu da raste i svima nama olakšali svakodnevni rad. Uistinu sam uživao surađivati s vama i nadam se da će nam se putevi uskoro ponovno susresti. Ponekad i odgovori na WhatsApp poruke", napisao je Hezonja u šaljivom, ali iskrenom tonu na X-u.