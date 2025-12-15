LeBron ludovao pa spasio Lakerse, čudesna Curryjeva noć nije pomogla Golden Stateu

Košarkaši LA Lakersa slavili su na gostujućem parketu kod Phoenix Sunsa s 116-114, te zadržali četvrto mjesto na Zapadu.

LeBron James doveo je Los Angeles u vodstvo s dva slobodna bacanja 3 sekunde prije kraja, a zatim je blokirao potencijalno pobjedničku tricu Graysona Allena na drugoj strani terena. Luka Dončić završio je s 29 poena, James s 26, a Deandre Ayton 20 koševa za Lakerse, koji su zaostajali 77-71 prije nego što su 8 minuta držali Phoenix bez poena, iskoristivši seriju od 24-0 za vodstvo od 95-77.

Tijekom utakmice je 'spasitelj' Lakersa LeBron ulazio u česte sukobe s Dillonom Brooksom, jednim od poznatijih provokatora u NBA ligi, s kojima ima dugogodišnje rivalstvo.Bilo je puno tenzija od početka utakmice, a zaisktilo je u jednom trenutku u trećohj četvrtini kada je James potpuno izgubio kontrolu. OVDJE to možete vidjeti.

Devin Booker postigao je 27 poena, Mark Williams 20, a Brooks 18 za Phoenix, koji je izgubio unatoč tome što je imao bolji postotak šuta od Lakersa.

Kon Knueppel je postigao 29 poena, a Brandon Miller 25 uz 13 skokova, što je njegov osobni rekord, dok su gostujući Charlotte Hornetsi u produžetku pobijedili Cleveland Cavalierse 119-111.Cleveland je postao 12. momčad koja je ostala bez postignutog koša u produžetku (0-8), a zadnji puta su to napravili 2015. godine Minnesota Timberwolvesi.

Dyson Daniels postigao je 27 koševa, što je najviše u sezoni, i pomogao Atlanti da pobijedi Philadelphiju u gostima. Bila je to sedma uzastopna pobjeda Atlante nad Philadelphijom. Jalen Johnson zabilježio je svoj četvrti uzastopni triple-double s 12 poena, 10 skokova i 12 asistencija.Philadelphiju su predvodili Paul George, koji je postigao 35 koševa, i Joel Embiid, koji je imao 22 poena i 14 skokova za svoj prvi double-double sezone. Novak na poziciji beka V.J. Edgecombe postigao je 26 poena.

Marvin Bagley III postigao je 23 koša i 14 skokova, a Washington je ograničio Indianu na 37 posto šuta iz igre na putu do sjajne pobjede u Indianapolisu. CJ McCollum završio je s 18 poena i šest skokova, Champagnie je postigao 13 poena za Wizzardse, dok je Bennedict Mathurin sa svojih 15 koševa predvodio je pet Pacersa u dvoznamenkastom broju poena.

Jerami Grant i Shaedon Sharpe postigli su po 35 koševa, a domaćin Portland izdržao je 48 poena Stephena Curryja te ostvario pobjedu nad Golden Stateom. Deni Avdija dodao je 26 poena, osam asistencija i sedam skokova, a Trail Blazersi su ostvarili tek drugu pobjedu u posljednjih osam utakmica. Grant je pogodio sedam trica, a Sharpe pet, dok je Portland šutirao 51,3 posto (20 od 39) za tri poena.

Curry je pogodio 12 od 19 trica i bio samo poen manje od njegovog najboljeg rezultata u karijeri na početku sezone 2016.-17. Jimmy Butler III dodao je 16 poena, sedam skokova i tri ukradene lopte za Warriorse, a Draymond Green imao je 14 koševa, osam skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte.

