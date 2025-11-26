Slaba partija Zupca u gradskom derbiju, Dončić izdominirao

Košarkaši Los Angeles Lakersa upisali su petu uzastopnu pobjedu u NBA ligi svladavši u gradskom obračunu Los Angeles Clipperse sa 135-118, a hrvatski centar u dresu Clippersa Ivica Zubac susret je okončao sa po 10 koševa i skokova za 36:55 minuta provedenih na terenu.

Zubac je iz igre šutirao 5-12, promašio je oba slobodna bacanja, a svom je učinku dodao još četiri asistencije, dvije blokade i jednu osvojenu loptu.

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lakerse je do nove pobjede vodio sjajni Luka Dončić sa 43 koša, 13 asistenija i 9 skokova, odlično su ga pratili Austin Reaves sa 31 i LeBron James sa 25 poena. Kod Clippersa najefikasniji je bio James Harden sa 29 pogodaka, po 19 su dodali Kawhi Leonard i Kris Dunn.

Wizardsi došli do druge pobjede, McCollum dominirao

Lakersi su se ovom pobjedom izjednačili s Denver Nuggetsima na drugom mjestu Zapadne konferencije s omjerom pobjeda i poraza 13-4, dok su Clippersi 13. na Zapadu sa 5-13.

Ova se utakmica bodovala i za NBA kup s obzirom da su obje momčadi u istoj skupini, a Lakersi su pobjedom osigurali nastup u nokaut fazi tog natjecanja, sada su na omjeru 3-0, dok su Clippersi na 2-1.

Washington Wizardsi upisali su tek drugu pobjedu sezone svladavši na svom terenu Atlanta Hawkse sa 132-113 uz 46 koševa CJ-a McColluma, dok je Kristaps Porzingis ubacio 22 za goste.

U Philadelphiji je Orlando Magic deklasirao domaće 76-erse sa 144-103. Igrač s klupe Anthony Black je sa 31 ubačajem bio prvo ime kod pobjednika, dok je Tyrese Maxey zabio 20 za poražene.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice stigle su u Nizozemsku