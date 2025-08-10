SLUŽBENO /

Košarkaši Splita dobili novog trenera: Sin Jasmina Repeše stiže na klupu

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Dino Repeša objasnio je zašto je prihvatio poziv Splita

10.8.2025.
15:37
HINA
Ivo Cagalj/pixsell
Mladi hrvatski košarkaški stručnjak, 32-godišnji Dino Repeša imenovan je novim trenerom Splita.

Dino Repeša, sin trofejnog hrvatskog trenera Jasmina Repeše, prošle je sezone vodio Cedevitu Junior, a na klupi Splita naslijedit će Veljka Mršića.

Unatoč mladoj dobi, Dinu Repeši Split će biti već treći klub iz vrha hrvatske košarke u samostalnoj trenerskoj karijeri, ranije je vodio i Cibonu.

"Imao sam neke opcije u inozemstvu i kod nas, ali odabrao sam Split zbog projekta kojeg su mi prezentirali ljudi iz kluba. Vjerujem da ćemo uz temeljit rad privući navijače na tribine i zajedno s njima ostvariti dobar rezultat. Selektirat ćemo igrače koji mogu igrati na dva fronta, to je u ovom trenutku najvažniji do posla. ABA liga nije bila nikad jača, domaća liga je sve snažnija, ekipe se pojačavaju iz tjedna u tjedan. Želimo momčad koja može parirati u ABA ligi i u domaćem prvenstvu se boriti za trofeje sa Zadrom", rekao je Repeša.

