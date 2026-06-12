Cibona osvojila naslov u sezoni punoj preokreta: Što slijedi nakon velikog slavlja?

Nakon što su u dramatičnoj majstorici pred gotovo 9000 gledatelja na zadarskom Višnjiku stigli do prvog naslova prvaka Hrvatske nakon četiri godine čekanja, košarkaši Cibone doživjeli su emotivan doček ispred Doma Dražena Petrovića. Priča Mare Miljanića i Kristine Livaje.

Navijači su se okupili kako bi pozdravili momčad koja je u jednoj od najizazovnijih sezona u novijoj klupskoj povijesti stigla do ukupno 21. naslova državnog prvaka.

Slavlje je potrajalo dugo u noć, uz pjesmu, baklje i skandiranje „Heja, heja Cibosi“, dok su igrači i stručni stožer zajedno s navijačima obilježili uspjeh koji je malo tko očekivao na početku sezone.

U odlučujućoj petoj utakmici finalne serije Cibona je svladala Zadar rezultatom 82:75 i tako zaključila sezonu na najbolji mogući način. Kapetan momčadi Krešimir Radovčić priznao je kako igrači još uvijek nisu u potpunosti svjesni onoga što su ostvarili.

„Stvarno je lipo. Lipi je osjećaj doći i da te ovoliko ljudi dočeka. Mislim da i dalje nismo svjesni koliki smo posao napravili dolje u Zadru“, rekao je Radovčić.

Iako je naslov osvojen zajedničkim naporom cijele momčadi, jedan od najistaknutijih pojedinaca finalne serije bio je slovenski razigravač Žan Mark Šiško. U odlučujućem susretu upisao je 13 poena i pet asistencija, a njegove igre donijele su mu i priznanje za najkorisnijeg igrača finala.

„Poslije ovakvog dočeka i ovakvog finala sam prezadovoljan. Stvarno smo ispunili sva, neću reći očekivanja, nego smo i nadmašili sva očekivanja tako da mogu biti samo prezadovoljan“, istaknuo je Šiško.

Put do naslova nije bio nimalo jednostavan. Sezonu su obilježile velike promjene izvan parketa, prije svega proces preoblikovanja kluba u sportsko dioničko društvo. Financijska stabilizacija i podmirivanje dugova bili su prioritet, što je ujedno značilo i određena ograničenja kada je riječ o budžetu i slaganju momčadi.

Trener Ivan Rudež smatra kako će upravo zbog svega što se događalo ova sezona ostati posebno zapamćena.

„Ova sezona će biti upamćena kao jedna od uzbudljivijih, dinamičnijih, turbulentnijih, ali uspješnijih. Kada se pogleda i sportski rezultat i preoblikovanje i borba koju su naš managment i novi vlasnici i direktori imali s preoblikovanjem“, poručio je Rudež.

Osvojeni naslov otvorio je i pitanja o budućnosti kluba. Cibona ove sezone nije nastupala u regionalnom natjecanju, a posljednjih dana sve se više govori o mogućem nastupu u EuroCupu, drugom najjačem europskom klupskom natjecanju.

Sportski direktor Marin Rozić uvjeren je kako klub ulazi u stabilnije i ambicioznije razdoblje.

„Cibona će sigurno izgledati bolje sljedeće sezone u smislu budžeta i oglednih natjecanja. To će sve ići prema gore tako da rekao bih da su neka teška vremena iza nas i da sada idu neki ljepši periodi“, rekao je Rozić.

Koliko je momčadi značio ovaj naslov možda najbolje pokazuje primjer Jana Palokaja. U jednoj od ključnih situacija odlučujuće utakmice požrtvovno se bacio za loptom, pritom zadobio ozljedu, a slavlje naslova dočekao s nogom u gipsu.

„Ne bih ništa mijenjao za ovu titulu. Ozljeda će proći, ja ću se vratiti, i bolji i jači, ali ova titula i ova ekipa će ostati. Dugo će se pamtiti ova ekipa“, poručio je Palokaj.

Cibona je ovom titulom zaključila sezonu iz snova i donijela novu dozu optimizma svojim navijačima. Iako brojna pitanja oko iduće sezone još uvijek čekaju odgovore, pod Tornjem vjeruju kako je osvajanje prvenstva tek prvi korak prema povratku kluba na staze stare slave.