Hrvatski trener srušio europske prvake i odmah mu je stigla nagrada od kluba

Košarkaška momčad Dubaija koja je osnovana 2024. godine postaje hit u Europi. Nakon prve sezone u ABA ligi, dobili su pozivnicu za Euroligu, najjače košarkaško klupsko europsko natjecanje.

U prve četiri utakmice pobijedili su Partizan i Fenerbahče, a izgubili od Olympiakosa i Monaca. Posebno je odjeknula pobjeda nad braniteljima naslova Fenerom u utorak navečer. Klub je odmah odlučio nagraditi hrvatskog trenera Juricu Golemca koji vodi ovu momčad od osnivanja.

Golemac je potpisao novi ugovor do 2028. godine. “Jako sam zahvalan klubu na povjerenju i podršci koju su mi ukazali”, rekao je Jurica Golemac, te dodao: “Imam veliku motivaciju nastaviti rasti zajedno s Dubaijem. Ovdje gradimo nešto posebno – momčad koja se natječe na najvišoj razini i svaki dan čini naše navijače ponosnima.“

Continuing the mission. Contract extended through 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣



Read more: https://t.co/mVcWu1DYjR pic.twitter.com/MOqPG7Mxhl — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 15, 2025

Dubai je neporažen i nakon dva kola nove sezone ABA lige. S lakoćom su srušili Split i Borac. U velikoj pobjedi nad Fenerom 93:69 briljirali su Mfiondu Kabengele, Dwayne Bacon, Davis Bertans i Klemen Prepelič.

